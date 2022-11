Ostrożnie z krótkimi spodenkami, alkohol lepiej spożywać tylko w specjalnych strefach, a na przejściach dla pieszych zachować szczególną ostrożność - takie rady dla wybierających się na mundial do Kataru ma Katarzyna Muniak, youtuberka, Polka mieszkająca w Katarze. W Radiu RMF24 rozmawiała z nią Paulina Sawicka.

Paulina Sawicka: Atmosfera mundialu już w pełni. Czujesz te emocje?

Katarzyna Muniak, Polka mieszkająca w Katarze: Oj tak. My tutaj żyjemy mundialem już od kilku lat, ale ostatnie kilka miesięcy były bardzo intensywne. Widać to wyraźnie we wszelkiego rodzaju miejscach publicznych. Jest coraz więcej ozdób, które nawiązują do mistrzostw. Pojawiło się mnóstwo festiwali, mnóstwo parków, terenów, na których będą się odbywały festiwale i takie pomniejsze strefy kibica. Jesteśmy podekscytowani, bo dla nas tutaj - nawet jeżeli ktoś w ogóle nie interesuje się piłką nożną - to będzie cały miesiąc festiwali, koncertów i wydarzeń. Największy problem, jaki mamy, to gdzie, kiedy i na które imprezy się wybrać. Na wszystkie nie da rady.

Już na jednej byłaś. To była taka impreza próbna?

To była taka pierwsza testowa impreza w tej największej strefie kibica. I muszę powiedzieć, że było fantastycznie.

Czyli wszystko gotowe. Jakie udogodnienia są przygotowane dla kibiców? Bo wspominałaś mi, że są darmowe karty SIM?

Dokładnie. Każdy, kto jest posiadaczem karty Haya, ma prawo wziąć sobie bezpłatną kartę SIM jednej z dwóch sieci komórkowych w Katarze. Jedna z tych kart jest na dwa, druga na trzy dni. Jeżeli ktoś przyjeżdża na pięć dni, to jest ustawiony.

Chciałam też zapytać o filmik, który pojawił się w internecie. Był on dosyć popularny, byli tam kibice w różnych koszulkach, różnych zespołów i różnej narodowości. Ktoś się śmiał, że to podstawieni kibice.

Tak, słyszałam o tym. Myślę sobie, że my w Polsce oczekujemy, iż kibice będą biali, natomiast to nie będzie tak. Pamiętajcie, że tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy są ciemnoskórzy i oni tu mieszkają, żyją i nawet, jeżeli to nie jest ich narodowy sport, to w momencie, kiedy jest mundial, każdy wybiera sobie jakąś drużynę i jej kibicuje. Zwykle słyszę o Brazylii. Myślę, że Brazylia będzie miała tutaj w Katarze wielkie wsparcie. Każdy się przygotowuje, kupuje szaliki, koszulki, flagi, więc wszyscy są gotowi.

A mówi się o Lewandowskim? Jemu też kibicują?

Jak mówię, że jestem z Polski i podkreślam - "Lewandowski", to wszyscy mówią "aha". A czasami sami mówią "Lewandowski".

Mistrzostwa budzą nie tylko sportowe emocje. Pojawiają się też kontrowersyjne tematy, zwłaszcza w zagranicznych mediach. Chodzi o pracowników, którzy byli zatrudnieni przy budowie stadionów, hoteli, którzy stracili życie. Mówi się też o łamaniu praw człowieka. Czy o tym też się mówi w Katarze, czy to pojawia się tylko w zagranicznych mediach?

Tutaj w Katarze się o tym nie dyskutuje, choć ja nie czytam gazet po arabsku. Aczkolwiek przyjechał pan, który protestował właśnie na rzecz LGBT, ale był trochę rozczarowany reakcją. Musiał prawie dwie godziny czekać na reakcję policji, zanim ktoś się zorientował, że on tam stoi i protestuje. W zasadzie nie było jakiegoś wielkiego oddźwięku, jeśli chodzi o tę sytuację. Myślę sobie, że wszyscy mogą się tutaj czuć bardzo swobodnie i bardzo bezpiecznie, bo nie wyobrażam sobie, żeby podczas tej wielkiej imprezy były jakiekolwiek incydenty.

Czego nie można robić w Katarze? O czym kibice muszą pamiętać?

Jeżeli będziecie wybierać jakieś krótkie spodenki, to warto wybrać te dłuższe, nie te krótsze. Zarówno panowie, jak i panie. Takie krótkie spodenki są nieakceptowalne. Możecie nie być wpuszczeni np. do sklepu. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić eleganckie miejsca w Katarze, na przykład wielkie, piękne centrum handlowe, to też potrzebne będą długie spodnie dla mężczyzn i spódniczka przynajmniej do kolan dla kobiet.

Czyli znamy mniej więcej dress code kibica i kibicki. Ludzie się zastanawiali, czy mogą wziąć szalik i koszulki kibica?

Szaliki, koszulki, wszelkiego rodzaju malunki na twarzy, wszelkiego rodzaju emblematy, które mamy, flagi, wszystko można zabrać ze sobą. Nawet się do tego zachęca.

Czy jeżeli chodzi o zachowanie to coś jest mile lub niemile widziane?

Panowie powinni mieć świadomość, że jak odezwą się tutaj do lokalnych kobiet, to niekoniecznie one im odpowiedzą. Wczoraj spotkała mnie taka rzecz i myślę sobie, że powinnam o tym powiedzieć Polakom. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pieszy na drodze ma pierwszeństwo. Pamiętajcie moi drodzy, że w Katarze jest zupełnie inaczej. Trzeba naprawdę na siebie uważać.

Nawet na zielonym świetle?

Na zielonym świetle nie jest tak źle. Widzę, jak ludzie tutaj przechodzą i jak czasami różni ludzie kombinują. Naprawdę nie warto kombinować, bo kierowca ani się nie zatrzyma, ani prawdopodobnie nie zwolni.

Nawiążę jeszcze do trunku, bez którego niektórzy kibice nie wyobrażają sobie meczu. Tu sprawa taka prosta nie jest.

Alkohol jest dostępny rzeczywiście tylko w jednej strefie kibica i to jest ta największa strefa kibica, która będzie strefą festiwalową. Jest tam bardzo dużo stoisk, więc myślę, że obsługa i serwowanie nam tego alkoholu będzie błyskawicznie działało.

Ale też jest na uboczu z tego, co czytałam. Bo któryś z szejków sobie zażyczył, żeby nie było tak łatwego dostępu.

Powiedziałaś mi, że jest na uboczu, ale ja byłam na tej imprezie. Nie było tak, że miałam problem ze znalezieniem tego miejsca. Bo to jest naprawdę dosyć duży obszar, bardzo dużo stanowisk. Tam jest bardzo fajnie zorganizowana kolejka i pomyślałam, że to nawet całkiem sprytnie, bo cały tłum, który będzie się bawił przy scenie, nie będzie wchodził w tę kolejkę. Tam, gdzie jest jedzenie, jest dostępne piwo bezalkoholowe. Piwo z alkoholem kosztuje tutaj 50 riali, czyli jakieś 62 złote. Będzie na pewno w dużych ilościach.

W strefie kibica. W sklepach czy na ulicy raczej nie warto ryzykować.

Na ulicy zdecydowanie jest tutaj zakaz spożywania alkoholu. Na pewno można kupować alkohol również w hotelach, w klubach nocnych. Jest tylko jeden sklep tutaj w Katarze z alkoholem, ale nie będziecie mieli do niego dostępu, bo trzeba mieć do niego licencję.

Chciałam zapytać cię o codzienne życie. Jak się odnajduje? Mieszkasz tam już koło 6 lat.

Można się przyzwyczaić, bo jest tutaj rzeczywiście wygodnie, luksusowo, elegancko. Przepych w tym mieście jest wielki. To jest bardzo nowoczesne miasto. A to dlatego, że Katarczycy nie przywiązują specjalnie wielkiej wagi do starych budynków. Jeżeli coś jest stare i rozsypujące się, to oni tego nie odrestaurowują, tylko równają z ziemią i budują wieżowce. Całe to miasto naprawdę robi ogromne wrażenie. Palmy, piękna pogoda. Z drugiej strony trzeba pilnować w jaki sposób będziemy się ubierać, zwłaszcza dziewczyny. Trzeba trochę dopasować się do lokalnego stylu życia. To może niektórym przeszkadzać.

W wielu krajach arabskich kobiety nie mogą kierować samochodem. Jak to wygląda w Katarze?

W Katarze kobiety mają bardzo dużo swobód. W Katarze kobiety mogą chodzić do szkoły, mogą się uczyć, mogą prowadzić samochód, mogą iść do pracy. Mało tego. Katarka, która pracuje, nie musi oddawać swoich pieniędzy do gospodarstwa domowego. Tutaj pieniądze kobiety należą do niej.

Co nie jest takie oczywiste w środowiskach arabskich.

To jest ta fajna strona. Jeżeli któraś kobieta nie ma ochoty nosić abaji (wierzchnie okrycie noszone w krajach muzułmańskich, z wyglądu przypominające długą sukmanę bez rękawów - przyp. red.) albo nosi ją w sposób swobodny, rozpiętą i widać jej włosy, nie jest to żaden problem.