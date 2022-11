„Szacowało się, że przy budowie stadionów w Katarze ginęło 12 osób tygodniowo” - mówiła Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Porannej rozmowie w RMF FM. Analityczka dodała, że mundialowej infrastruktury nie budowali Katarczycy, a tania siła robocza.

Robert Mazurek pytał Annę Marię Dyner o to, jakim cudem Katar, który jest radykalnym muzułmańskim krajem z monarchią absolutną, został organizatorem mundialu. FIFA dała zgodę na organizację tych mistrzostw w grudniu 2010 roku. W tym samym czasie prawo do organizacji turnieju w roku 2018 otrzymała Rosja. Już to wzbudziło duże kontrowersje. Oba państwa, które już wtedy dalekie były od demokracji. Oba państwa, które nie miały infrastruktury. Bardziej wierzyłam, że Katar będzie w stanie tę infrastrukturę zbudować, zwłaszcza, że miał więcej czasu. Nie była to pierwsza decyzja jakiejś organizacji sportowej, która przyznawała organizację jakiejś imprezy sportowej państwu, które nie jest uznawane za demokratyczne- mówiła analityczka PISM .

Dyner w Porannej rozmowie w RMF FM pytana była też o to, czy o przyznaniu mundialu Katarowi przesądziła korupcja. Ze względu na klimat w Katarze konieczne było przesunięcie zwyczajowego terminu mistrzostw świata w piłce nożnej na przełom listopada i grudnia. Prawdopodobnie w grę weszły spore pieniądze, które zostały wręczone delegatom FIFY - stwierdziła Dyner, dodając, że nie byłby to pierwszy przypadek korupcji w świecie sportu.

Euro 2012 pozwoliło przetestować wiele kryzysowych sytuacji

Nasze Euro, Euro 2012 było niesamowitą okazją, żeby wypromować oba państwa (Polskę i Ukrainę - red.), wypromować region, wypromować współpracę. Przy okazji przetestowano bardzo wiele rozwiązań związanych np. z kontrolą graniczną, które sprawdziły się wtedy i, co ciekawe, posłużyły też w trakcie tej wojny (ataku Rosji na Ukrainę - red.). W momencie, kiedy fala uchodźców dotarła do polskich przejść granicznych okazało się, że tamta współpraca miała też przełożenie na taki trudny moment - mówiła rozmówczyni Roberta Mazurka w RMF FM.

Skąd oburzenie Zachodu organizacją mundialu w Katarze?

Robert Mazurek pytał swojego gościa w RMF FM o to, z czego wynika oburzenie Zachodu organizacją mistrzostw świata w piłce nożnej przez Katar. Kontrowersje wynikają nie tylko z klimatu, ale głównie z panującego w kraju ustroju. Katar jest konserwatywnym emiratem muzułmańskim. Chodzi o cały system polityczny i społeczny, który obowiązuje w Katarze. Dodatkowo pojawia się historia związana z budową całej infrastruktury, ile osób przy tym zginęło. Szacowało się, że przy budowie stadionów ginęło 12 osób tygodniowo - mówiła analityczka PISM. Rozmówcy podkreślili, że w Katarze tanią siłą roboczą są Hindusi, Pakistańczycy, obywatele Bangladeszu i to oni ginęli w czasie przygotowań do mundialu.

W Katarze pracodawca jest patronem, który może decydować o wszystkich kwestiach związanych z pracownikiem: o tym, gdzie mieszka, o kwestii wynagrodzeń itd. W czasie pandemii Covid-19 było to bardzo trudnym momentem, ponieważ pracownicy często żyli w urągających warunkach - podkreśliła Dyner.

Organizacja mundialu wpłynęła też na życie Katarczyków

Organizacja mistrzostw świata w Katarze bardzo niekorzystnie odbiła się na zwykłych Katarczykach i przedstawicielach klasy średniej. Gwałtownie wzrosły koszty życia. Gwałtownie wzrosły koszty wynajmu. Rodziny, które nawet przed kilkanaście lat mieszkały w jednym miejscu, były proszone o opuszczenie go, w związku z rosnącymi kosztami najmu - mówiła rozmówczyni Roberta Mazurka w RMF FM.