"Myślę, że jest to dla mnie duży krok i kolejny sezon, który mocno przybliża do królowej motorsportu" - mówił Kacper Sztuka na antenie internetowego Radia RMF24. 17-latek z Cieszyna wystartuje w nadchodzącym sezonie FIA Formula 3 Championship razem z czołowym zespołem tej serii MP Motorsport.

Kacper Sztuka / Bartek Woliński (@wolisphoto) / Materiały prasowe

Rok 2023 był przełomowym dla Kacpra Sztuki. Zdobycie mistrzowskiego tytułu we włoskiej Formule 4 zwróciło uwagę świata motorsportu, czego efektem było dołączenie do Red Bull Junior Driver Program - juniorskiego programu najlepszego obecnie zespołu Formuły 1 . Ponadto Cieszynianin w nadchodzącym sezonie będzie startował w Formule 3, reprezentując zespół MP Motorsport.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kacper Sztuka oficjalnie w Formule 3. "Jadę po to, żeby wygrać"

MP Motorsport było trzecim najlepszym zespołem w zeszłym sezonie w Formule 3, dlatego na pewno mają narzędzia, żeby stawać na podium i wygrywać. Jeszcze nie udało się osiągnąć mistrzostwa w klasyfikacji generalnej, ale szykuje się bardzo mocny skład na ten sezon. Zespół jest na pewno zmotywowany, więc myślę, że razem możemy wiele osiągnąć - mówił gość Krzysztofa Urbaniaka.

FIA Formula 3 Championship to juniorska seria wyścigowa, która zawsze towarzyszy wyścigom Grand Prix Formuły 1. Rundy odbywają się na takich słynnych torach, jak belgijski Spa-Francorchamps, włoska Monza czy brytyjski Silverstone.

To coś nowego, z czym jeszcze się nie spotkałem. (...) Będzie to na pewno ciekawy sezon. Są to w końcu mistrzostwa świata, a nie mistrzostwa krajowe. Poziom jest bardzo wysoki, także dużo wyzwań, ale też bardzo ciekawe ściganie - mówił Kacper Sztuka. Zapytany o swoje cele w nadchodzących wyścigach, 17-letni kierowca przyznał, że celuje w zwycięstwo. Jednocześnie zwrócił uwagę, że będzie to bardzo trudne zadanie. Sezon ruszy 1 marca w Bahrajnie.

Współpraca z programem juniorskim Red Bulla

Stworzony w 2001 roku program juniorski Red Bulla powstał z myślą o młodych, obiecujących kierowcach w juniorskich seriach poprzedzających awans do Formuły 1. Na przestrzeni ponad dwóch dekad pod sztandarem Red Bull Junior Team rozwijało się ok. 100 zawodników, z których 15 dostało się do Formuły 1. Dla Kacpra Sztuki jest to bardzo duży krok naprzód.

To współpraca, dzięki której mogę korzystać z symulatora w fabryce Red Bulla. Ułożono dla mnie plan treningowy w korelacji z moimi trenerami. Jestem prowadzony w jak najlepszy możliwy sposób, także jest to dla mnie duże wsparcie - zarówno mentalne, jak i ze strony technicznej - zaznaczył młody kierowca.

Kacper Sztuka / Bartek Woliński (@wolisphoto) / Materiały prasowe

Jak łączyć wyścigi z normalnym życiem?

17-letni Cieszynianin zdał już prawo jazdy, ale jak mówi, niewiele brakowało, żeby oblał egzamin z powodu zbyt wolnej jazdy. Instruktor na jazdach cały czas mówił, że jeżdżę za szybko. Na egzamin przyszedłem z takim nastawieniem, że postaram się te 40 minut wytrzymać i jechać bardzo powoli. Bardzo mocno musiałem się powstrzymywać i starać, żeby nie przycisnąć gdzieś tam na rondach, ale zdałem za pierwszym razem - wspominał gość Krzysztofa Urbaniaka.

Na pytanie, jak radzi sobie nauką w szkole, przyznał, że wszystkie egzaminy zdał w formie zdalnej i została mu już tylko matura. Teraz przygotowuję się we własnym zakresie do egzaminu maturalnego. Mam 4 lekcje tygodniowo z każdego przedmiotu. Będę rozszerzał matematykę i angielski, więc trochę pracy przede mną jest, ale czuję się w miarę pewnie - mówił na zakończenie rozmowy Kacper Sztuka.

Opracowanie: Rudolf Zych.