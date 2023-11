"Oczywiście, że przy takiej alternatywie znacznie większe szanse są na powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powstanie CPK bez horyzontu czasowego jest prawie pewne" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Marcin Horała. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był pytany, na co są większe szanse - na powstanie CPK, czy rządu Mateusza Morawieckiego.

Marcin Horała / Marcin Obara / PAP

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy - jego zdaniem - Jarosław Kaczyński wie, czemu Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory parlamentarne. To nie pytanie do mnie, tylko do Jarosława Kaczyńskiego. Nie miałem okazji rozmawiać z nim w ostatnich tygodniach. (...) Wicepremier Kaczyński jest niezwykle doświadczonym politykiem, chyba najbardziej skutecznym politykiem w Polsce po 1989 roku - odparł Marcin Horała.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Horała: Są większe szanse na powstanie CPK, niż rządu Morawieckiego

Na uwagę prowadzącego, że ostatnie wybory raczej nie pokazały skuteczności Kaczyńskiego, nasz gość stwierdził, że "trudno mówić o jakiejś szczególnej nieskuteczności partii, która zdobyła prawie rekordowe poparcie. Nigdy żadna partia w Polsce po 1989 roku nie zdobyła takiego poparcia, jak Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku - dodał.

Marcin Horała zapewnił, że jeśli Mateusz Morawiecki zaproponuje mu posadę ministra w formowanym rządzie, to podejmie się tego zadania.

"Powstanie CPK bez horyzontu czasowego jest prawie pewne"

Polityk Prawa i Sprawiedliwości był też pytany o Centralny Port Komunikacyjny. Jego zdaniem "powstanie CPK bez horyzontu czasowego jest prawie pewne".

Bo nawet gdyby obecna władza miała go zablokować, to ta władza kiedyś się zmieni i przyjdzie taka, która będzie zwracała uwagę na interesy polskie, bo potrzeby transportowe tak szybko się nie zmieniają - mówił.

Gościa Piotra Salaka nie przekonuje również to, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach straciło poparcie na terenach przeznaczonych na budowę tej inwestycji. Trzy, cztery punkty procentowe odchylenia wariacji od średniej to tak dużo? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. To pokazuje na pewną racjonalność i to, że właśnie nie ma jakiejś szczególnej społecznej repulsji Prawa i Sprawiedliwości ze względu na program CPK - mówił Horała.

Co więcej, jak pokazywały badania, większość Polaków popiera kontynuowanie tej inwestycji. Nie ma też dużej inwestycji, która by nie powodowała jakichś problemów, protestów. Tak po prostu jest przy większych przedsięwzięciach. Jeśli to miałoby decydować, czy takie inwestycje powstaną, to nie było żadnych - stwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK.

Horała: To PO jest stroną atakującą PiS

Gość RMF FM i Radia RMF24 odniósł się również do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że "Platforma Obywatelska realizuje niemieckie interesy". Zdaniem Marcina Horały jest to "353 odcinek pod tytułem Jarosław Kaczyński (kogoś) obraził". Polityk stwierdził, że to Platforma Obywatelska jest stroną atakującą PiS.

Dysproporcja jest rażąca w tamtą stronę, a to my się mamy tłumaczyć z jakiegoś mocniejszego słowa. To jest jakiś absurd - zauważył gość Piotra Sala.

Zdaniem Horały słowa o realizacji niemieckich interesów "to jest pewna diagnoza politologiczna, której nie sposób odmówić słuszności".