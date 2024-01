Chciałbym, aby w wyborach do sejmików wynik Trzeciej Drogi oscylował między 17 a 20 proc. - powiedział marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "To już zostało postanowione, że w tych wyborach (...) w tych najistotniejszych politycznie (miejscach) jak duże miasta, jak sejmiki (będziemy) startowali razem z PSL-em w ramach koalicji Trzeciej Drogi (...). W tej koalicji jest siła, to pokazały wybory parlamentarne" – tłumaczył.

Szymon Hołownia / Artur Reszko / PAP

W czasie konferencji prasowej w Białymstoku lider Polski 2050 Szymon Hołownia został zapytany o strategię podczas kampanii przed wyborami samorządowymi. Hołownia mówił o wspólnym komitecie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 w wyborach do sejmików, powiatów i gmin. Jeśli coś ma nas połączyć to pójście do przodu i popatrzenie na świat oczami naszych dzieci - ocenił.

Hołownia zapowiedział, że razem z liderem ludowców, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem będzie osobiście zaangażowany w kampanię. Będziemy jeździć po Polsce, wspierać kandydatów i pokazywać, że jest alternatywa, że może być inaczej. Będziemy także ściśle współpracować nad komunikacją bezpośrednią naszych kolegów w terenie z wyborcami - podkreślił.

Szymon Hołownia / Artur Reszko / PAP

Odpowiadając na pytanie o Warszawę, Szymon Hołownia powiedział, że jego formacji na pewno zależy na tym, "żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście".



Pytanie, czy jesteśmy w stanie w tej sprawie porozumieć się z Rafałem Trzaskowskim, który z całą pewnością będzie tam jednym z głównych graczy. Rozmowy w tej chwili na ten temat trwają, chce o tym z nami rozmawiać Lewica, Miasto Jest Nasze, ruchy miejskie, my rozmawiamy o tym wewnątrz z naszym partnerem, ja miałem spotkania z Rafałem Trzaskowskim w ubiegłym tygodniu - stwierdził marszałek Sejmu. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły, ale te decyzje są kwestią najbliższego tygodnia, półtora tygodnia (...) rozmowy trwają, wszystkie karty są teraz na stole, to się wszystko będzie zamykało w ciągu najbliższych dwóch tygodni - zaznaczył Hołownia.

Jeśli chodzi o wybory prezydenckie w dużych miastach, tu musimy się naprawdę dobrze dogadać i dobrze to poukładać, bo nie jest sztuką przyjmować przegrane bitwy. Sztuką jest tak zarządzić naszym potencjałem, żeby tam, gdzie się da mieć prezydenta, a tam, gdzie się nie da, mieć wiceprezydenta albo większość w radzie - mówił marszałek Sejmu.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.