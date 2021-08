Uważam, że Jarosław Kaczyński skłania się do tego, by przeprowadzić wybory wiosną przyszłego roku - mówi w rozmowie z "Super Expressem" lider Porozumienia Jarosław Gowin. Jak dodaje, gdy prawda o stanie budżetu dotrze do opinii publicznej, PiS nie będzie miał szansy na zwycięstwo w 2023 roku.

REKLAMA