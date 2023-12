Klub Polska 2050-TD wycofa z Sejmu wniesiony przez siebie projekt ustawy dotyczący przedłużenia na rok 2024 wakacji kredytowych - taką informację przekazał we wtorek na stronie internetowej Sejmu poseł Rafał Kasprzyk (Polska 2050-TD). Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że nowy rząd przedstawi wspólny projekt ustawy o wakacjach kredytowych.

"Stosownie do treści art. 36 ust. 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wycofuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr 73)" - napisał poseł Rafał Kasprzyk (Polska 2050-TD), którego w poniedziałek posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD) wskazała do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad tym projektem.

W poniedziałek posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD) poinformowała, że nie będzie reprezentować wnioskodawców projektu ustawy o wakacjach kredytowych, który został wniesiony przez posłów Polski 2050-TD.

"Niniejszym informuję o zmianie reprezentanta wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (...). Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad niniejszym projektem ustawy na moje miejsce wyznaczam pana posła Rafała Kasprzyka" - napisała posłanka w opublikowanym w poniedziałek na stronie Sejmu piśmie.

Polska 2050-TD: Wakacje kredytowe dla osób, u którym raty przekraczają 40 proc. średniego miesięcznego dochodu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom został wniesiony pod koniec listopada przez grupę posłów Polski 2050-TD.

Według projektu w 2024 r. wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 proc. średniego miesięcznego dochodu.

Autorzy projektu wskazali, że projektowane rozwiązanie zapewni, że z zawieszenia spłaty raty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one w stanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań.

"Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafiać do osób naprawę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów" - podkreślono.

W połowie listopada do Sejmu trafił rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, ponownie przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowano w nim - w porównaniu z obowiązującymi regulacjami - wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc.

Wskazano, że rozwiązanie takie jest odwzorowaniem warunków umożliwiających kredytobiorcy skorzystanie z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 r. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

Hołownia: Wakacje kredytowe to będzie projekt nowego rządu

Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia podkreślił, że nowa koalicja chce, aby kwestia przedłużenia wakacji kredytowych była procedowana jako projekt nowego rządu, a nie projekt poselski.

"Podjęliśmy taką decyzję, że tego typu rzeczy, o tej wadze, będzie procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych (...). Rząd będzie za tydzień, on będzie brał odpowiedzialność za tego rodzaju decyzje" - powiedział marszałek Sejmu.

Jeśli chodzi zaś o projekt rządu Morawieckiego ws. wakacji kredytowych, to - jak mówił Hołownia - jego losy są w rękach komisji finansów.