"Wszystko zależy od wniosku, który wpłynie do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Musi on odpowiadać wymogom aktu oskarżenia i jeżeli zarzuty będą takie, jak podawały media, to jest bardzo realne, że Sejm postawi prezesa NBP w stan oskarżenia" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 konstytucjonalista prof. Marek Chmaj, pytany o to, czy możliwe jest, że prezes NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu.