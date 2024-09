Z urlopu będzie mógł skorzystać także ojciec dziecka

Dodała, że taki urlop będzie mógł wykorzystać także ojciec dziecka. Urlop ten również będzie mógł wykorzystać ojciec, nie tylko matka, ale również w tym zakresie niewykorzystanym będzie on możliwy do wykorzystania przez ojca. Są to również regulacje proste, jasne, dlatego mamy nadzieję, że zostaną one przyjęte - powiedziała.

Michał Wawer podkreślił, że Konfederacja proponuje zwrócenie się w kierunku "uczciwego podejścia do życia, uczciwego podejścia do zdrowia, w kierunku integralnego, szeroko rozumianego ruchu pro-life - nastawienia na życie".

Czyli nie tylko sprzeciw wobec aborcji, ale także walka o to, żeby dzieci miały odpowiednią opiekę zdrowotną, żeby matki nie musiały się martwić o to, że do najbliższego szpitala mają godzinę drogi, żeby nie musiały się martwić o to, że nie dostaną odpowiednio satysfakcjonującej opieki medycznej przed porodem, w trakcie porodu i po zakończeniu tego porodu - tłumaczył.

Wyraził nadzieję, że posłowie innych partii politycznych poprą "ponad podziałami" proponowany przez zespół projekt. Jak dodał, projekt ten jest "niekontrowersyjny".