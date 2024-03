"Ja bym wolał teraz nie rozmawiać z papieżem o geopolityce, o Rosji, o Ukrainie" - powiedział Donald Tusk w wywiadzie dla TVN24. Zdaniem szefa rządu, "kiedy słyszymy papieża mówiącego o tych sprawach, to chciałoby się zatkać uszy, by nie słyszeć, co mówi".

Premier Donald Tusk (P) i papież Franciszek (L) rozmawiają podczas prywatnej audiencji - 19 maja 2014 r. / Radek Pietruszka / PAP Premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN24 podczas wizyty w Waszyngtonie mówił m.in. o słowach papieża Franciszka w sprawie wojny w Ukrainie. Miałem okazje kilka razy spotykać się z papieżem Franciszkiem, był wtedy chyba w jakiejś lepszej intelektualnie i etycznie dyspozycji - powiedział Donald Tusk we wtorek w wywiadzie dla TVN24. Dodał, że ma na myśli kwestie polityczne. Ja bym wolał teraz nie rozmawiać z papieżem o geopolityce, o Rosji, o Ukrainie - mówił premier. Bo od dłuższego czasu, kiedy słyszymy papieża mówiącego o tych sprawach, to chciałoby się zatkać uszy, by nie słyszeć, co mówi - podkreślił Tusk. Co powiedział papież? W ubiegłym tygodniu papież Franciszek udzielił wywiadu szwajcarskiej telewizji, podczas którego oświadczył, że "Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę, by negocjować". Zostanie on wyemitowany 20 marca. Dziennikarz przeprowadzający wywiad zapytał papieża co sądzi o słowach tych, którzy w Ukrainie wzywają do "odwagi poddania się". Użył przy tym określenia "białej flagi". To jest interpretacja - odpowiedział Franciszek. Ale myślę, że najsilniejszy jest ten, kto patrzy na sytuację, myśli o ludziach, ma odwagę białej flagi, aby negocjować - powiedział Franciszek, cytowany przez agencję Reutera. Jak dodał, rozmowy powinny odbywać się przy pomocy mocarstw międzynarodowych. Słowo negocjować to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować - podkreślił papież. Według niego trzeba znaleźć kraj, który może być mediatorem w tej sytuacji. W tym kontekście wymienił Turcję, która złożyła już propozycję w tej sprawie. Wstydzisz się, ale iloma ofiarami śmiertelnymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. (...) Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej - mówił. Ukraińskie MSZ wezwało nuncjusza apostolskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie poinformowało w poniedziałek o zaproszeniu do resortu nuncjusza apostolskiego Visvaldasa Kulbokasa . Nuncjuszowi przekazano, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża Franciszka o "białej fladze" i konieczności "okazania odwagi i negocjowania" z agresorem. Wcześniej w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" abp Kulbokas podkreślił: "Serce papieża jest zasmucone z powodu tylu ofiar wojny na Ukrainie, zwłaszcza dzieci". Jak wyjaśnił, konieczne jest "poszukiwanie dróg pokoju", a "Rosja musi przestać zabijać". Papież odpowiedział duchowym językiem na polityczne pytanie - oświadczył watykański dyplomata. Zobacz również: Tusk o aborcji. Stanowcze słowa o Hołowni i Kosiniaku-Kamyszu

"Najbardziej międzynarodowy bieg w Polsce". Został miesiąc do Cracovia Maraton

Duda: Kongresmeni pozytywnie odnieśli się do mojej propozycji

Gigantyczna pożyczka USA dla Polski. Chodzi o uzbrojenie