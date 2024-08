"Bez tego poczucia, że będziemy rozliczeni, nie powinniśmy się w ogóle pchać do władzy. Sierpień jest dobrym czasem, aby o tym pamiętać i żeby to sobie wyraźnie powiedzieć" - stwierdził Donald Tusk w sobotę w Gdańsku podczas spotkania z Radą Ministrów. "Chcę, żeby każdy z was zrobił rachunek sumienia" - dodał.

Gdańsk, 31. sierpnia 2024 roku. Premier Donald Tusk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na spotkaniu z członkami Rady Ministrów / PAP/Marcin Gadomski / PAP 44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych W sobotę w Gdańsku premier Donald Tusk oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkali się z członkami Rady Ministrów w związku z 44. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Premier podkreślił, że współpraca z Gdańskiem była zawsze wzorowa. Jestem dumny, że będziemy mogli te dwa dni, tak ważne dla naszej historii, spędzić solidarnie z samorządem Trójmiasta i Pomorza - powiedział. Zobacz również: 44 lata od porozumień sierpniowych. Szef MON: Wzór czerpmy stąd, z Gdańska Każdą władzę trzeba rozliczać z nadużyć, nie w ramach zemsty, tylko w ramach prawa. Tego żądaliśmy w Sierpniu 80. (...). Ta zasada dotyczy nie tylko PiS, ale także nas - podkreślił podczas uroczystości z okazji 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Premier Tusk do Rady Ministrów: Chcę, żeby każdy z was zrobił rachunek sumienia Dla mnie rzeczą bardzo ważną jest, żebyśmy poważnie traktowali dziedzictwo tych strajkowych dni. Solidarność jest wielkim, czystym i kryształowym wspomnieniem z lat 80., 81. - stwierdził Donald Tusk. Władza, która nie jest rozliczana to władza, która się psuje (...). Wy też będziecie rozliczani z czynów, z błędów - każdy ma prawo do ich popełniania - ale trzeba pamiętać, że będziemy bezwzględnie rozliczani z nadużyć i z kłamstwa - powiedział premier. 44 lata temu stoczniowcy, robotnicy Gdańska, Trójmiasta, a później całej Polski, zdecydowali się na ten wielki zryw. Bardzo mi zależy na tym byśmy z tej wspaniałej, historycznej pamiątki, jaką jest rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych wyciągali lekcje żywe i ważne z punktu widzenia was - dzisiaj odpowiedzialnych za kraj - dodał. Zobacz również: Tusk krytykuje Pełczyńską-Nałęcz. Poszło o kredyt 0 proc. Zapowiedział, że będzie oczekiwał szczegółowych raportów od swoich ministrów. Chcę, żeby każdy z was zrobił rachunek sumienia - dodał.