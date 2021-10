​Rozmowy z naszymi koalicjantami powinny zakończyć się w tym tygodniu; na poniedziałek zaplanowane jest kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, który zapozna się z ich efektami - powiedział PAP szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki / Łukasz Gągulski / PAP

Rozmowy trwają z naszymi zewnętrznymi koalicjantami, uczestnikami naszego klubu, pewnie zakończą się one w tym tygodniu. W poniedziałek przewidziane jest Prezydium Komitetu Politycznego, które się z tym zapozna - powiedział Terlecki, pytany o prowadzone przez PiS negocjacje.

Myślę, że jakieś porozumienie, które ustabilizuje i umocni naszą większość w Sejmie jest bliskie - dodał.



Pytany, czy wydzielenie sportu z ministerstwa kultury jest już przesądzone, szef klubu PiS powiedział, że ta kwestia jest w trakcie ustaleń. Nie chcę przesądzać do poniedziałku, do zebrania Prezydium - zaznaczył.



Pytany natomiast o pojawiające się plotki medialne dotyczące wejścia do klubu PiS posłów niezrzeszonych: Łukasza Mejzy i Zbigniewa Ajchlera odparł, że jest za wcześnie, aby coś deklarować. Jak przyjdą i złożą odpowiednie podpisy, to oczywiście o tym poinformujemy - zaznaczył.



Dopytywany, czy taka propozycja leży na stole, Terlecki odparł: "No tak, o tym się rozmawia".



Obecnie PiS prowadzi negocjacje koalicyjne m.in. z Partią Republikańską oraz środowiskiem skupionym wokół wiceszefa MON Marcina Ociepy, który wraz z innymi byłymi politykami związanymi z Porozumieniem Jarosława Gowina powołali na początku września stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.