W czerwcu może dojść do spotkania prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina – donosi rosyjska agencja informacyjna RIA, powołując się na doradcę Putina Jurija Uszakowa. Przedstawiciel Kremla zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja ws. spotkania jeszcze nie zapadła. Relacje Stanów Zjednoczonych i Rosji oceniane są w ostatnich tygodniach jako najgorsze od czasów zimnej wojny.

Joe Biden i Władimir mogą spotkać się już w czerwcu (tutaj: na zdjęciu z marca 2011) / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Przypomnijmy, że Joe Biden 13 kwietnia zaproponował Władimirowi Putinowi doprowadzenie do dwustronnego szczytu na neutralnym gruncie.

Jak informował wówczas Biały Dom, spotkanie przedstawicieli władz USA i Rosji miałoby odbyć się poza granicami obu krajów w "najbliższych miesiącach". Nie ujawniono natomiast, jakie państwo trzecie mogłoby być gospodarzem szczytu.

Jako cel Biały Dom wskazał "omówienie pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja".

Dzisiaj szef rosyjskiego MSZ-etu Siergiej Ławrow stwierdził w rozmowie z RIA, że propozycja Joe Bidena została przyjęta "pozytywnie" i jest rozważana.

Relacje USA - Rosja są obecnie najgorsze od czasów zimnej wojny

Relacje Stanów Zjednoczonych i Rosji pogorszyły się mocno w ostatnich tygodniach: oceniane są jako najgorsze od czasów zimnej wojny.

W połowie marca głośno było o słowach amerykańskiego prezydenta, który zapytany w wywiadzie dla stacji ABC News, czy uważa, że prezydent Rosji jest "zabójcą", odpowiedział twierdząco.

Zapewnił również, że Putin zapłaci cenę za ingerencję w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i próbę przechylenia ich wyniku na korzyść ubiegającego się wówczas o reelekcję Donalda Trumpa.

Jeszcze tego samego dnia Moskwa wezwała do kraju swego ambasadora w Waszyngtonie.

Dzień później natomiast Władimir Putin skomentował wypowiedź Bidena powiedzeniem: "kto się przezywa, tak sam się nazywa".

"Co bym mu odpowiedział? Powiedziałbym mu: ‘na zdrowie’. Życzę mu zdrowia, mówię to bez ironii i żartów. (...) Kiedy oceniamy innych ludzi, a nawet inne państwa i narody, to zawsze jakby przeglądamy się w lustrze. Zawsze widzimy tam siebie. (...) Pamiętam, że w dzieciństwie, kiedy kłóciliśmy się na podwórku, to zawsze mówiliśmy: ‘kto się przezywa, tak sam się nazywa’" - stwierdził wówczas rosyjski przywódca.

Z kolei niespełna miesiąc później - dwa dni po tym, jak Biden zaproponował Putinowi spotkanie - Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję sankcje za m.in. atak hakerski na amerykańskie agencje rządowe z ubiegłego roku, wspomniane próby ingerencji w wybory prezydenckie czy wyznaczanie przez Kreml nagród za ataki na żołnierzy amerykańskich w Afganistanie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył wówczas, że Moskwa "odpowie według zasady wzajemności".

O Ukrainie i kontroli zbrojeń: Biden i Putin rozmawiali telefonicznie

Dwa dni wcześniej Biden i Putin omówili w rozmowie telefonicznej - w czasie której padła propozycja szczytu - "szereg kwestii regionalnych i globalnych", w tym sprawę kontroli zbrojeń i sytuację Ukrainy, przy której granicach Rosja gromadziła w tym czasie znaczne oddziały wojsk.

Amerykański prezydent miał wyrazić zaniepokojenie zwiększeniem przez Moskwę liczby oddziałów na "okupowanym Krymie oraz przy granicach Ukrainy", podkreślić wsparcie Waszyngtonu dla "suwerenności i terytorialnej integralności" tego kraju i wezwać Kreml do "zmniejszenia napięć".

Joe Biden podkreślił także - jak podał w oświadczeniu Biały Dom - że "Stany Zjednoczone będą działały stanowczo w obronie swoich interesów w odpowiedzi na takie postępowania Rosji jak cyberataki czy ingerencje w proces wyborczy".