Komisja Europejska wysłała do władz w Warszawie list informujący, że będzie reprezentować Polskę w sporze z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu (WTO) – przekazała brukselskiej korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferre. Takie same listy trafiły do Budapesztu i Bratysławy. Kijów złożył skargę do WTO przeciwko trzem krajom w związku z tym, że wprowadziły jednostronne zakazy importu z Ukrainy, po tym jak KE nie przedłużyła zakazu unijnego.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Jak wyjaśniła Garcia Ferre, Komisja Europejska będzie reprezentować Polskę, bo polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE. Jeden z dyplomatów nieoficjalnie zwrócił jednak uwagę, że "reprezentować" nie oznacza koniecznie "bronić interesów". Normalnie, gdy unijny kraj jest atakowany w WTO przez państwo spoza Unii, KE go broni, bo uważa, że ma rację. Tym razem jak sytuacja jest bardziej złożona - zastrzegł rozmówca brukselskiej korespondentki RMF FM. Oznacza to, że KE podczas konsultacji może np. powiedzieć Ukrainie, że uważa, że środki podjęte przez Polskę są niegodne z unijnym prawem i się z nimi nie zgadza. Rzeczniczka KE przyznała, że Komisja bada obecnie tę "złożoną prawnie sytuację". Prawnicy sprawdzają, czy np. istnieje możliwość dopuszczenia do procesu przedstawicieli Polski. Na razie procedura jest dopiero na początku. KE rozmawia z Ukrainą o tym, jak rozwiązać spór. Na konsultacje przewidziano 90 dni, potem może się zacząć postępowanie sądowe. KE chce, by doszło do kompromisu i postępowanie sądowe nie było w ogóle potrzebne. Niezadowolenie z ukraińskiej w skargi da się także wyczuć wśród niektórych krajów członkowskich UE. To komplikuje sprawy - powiedział korespondentce RMF FM unijny dyplomata dużego kraju z Europy Zachodniej. Z informacji brukselskiej korespondentki RMF FM wynika, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na posiedzeniu unijnych ambasadorów odbędzie się debata w sprawie ukraińskiego eksportu zboża. Wnioskowała o to m.in Polska. Zobacz również: Sikorski: Rząd PiS-u szczuje na walczącą o życie Ukrainę. Jest mi wstyd Opracowanie: Maciej Nycz