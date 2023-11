"Testowali, czy sobie poradzi, czy pęknie, czy wytrzyma. Wytrzymał" - tak o zachowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości wobec nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni powiedział dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw marketingu politycznego, który był gościem Pawła Balinowskiego w internetowym Radiu RMF24. Hołownia został nowym marszałkiem Sejmu, otrzymując 265 głosów.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w siedzibie izby w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Zwolennicy nowego marszałka zwracają uwagę na jakość, którą Hołownia może wprowadzić. Przeciwnicy wytykają brak doświadczenia i wiedzy. Zdaniem eksperta Hołownia, jak na razie, radzi sobie bardzo dobrze. On to potrafi. W mediach występował. Ma doświadczenie. Jeżeli wyważy proporcje między merytorycznymi rozwiązaniami, a tak zwanym szoł, to może być bardzo dobrym marszałkiem - komentował Oczkoś.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inauguracja Sejmu i nowe rozgrywki na politycznej mównicy – komentarz dr Oczkosia

Szymon Hołownia w swoim przemówieniu zachęcał, aby pogarda, agresja i nienawiść zniknęły z sali sejmowej. Mirosław Oczkoś uważa, że przed nowym marszałkiem niełatwe zadanie. Jeśli wielu parlamentarzystów partii rządzącej, przez osiem lat nauczyło się, że są bezkarni, to później ciężko ich oduczyć różnych rzeczy. Dążenie do standardu jest bardzo mile widziane i wskazane - mówi gość Pawła Balinowskiego. Zwrócił także uwagę na to, że w polskiej polityce jest bardzo wielu amatorów, którzy nie są politykami, ale politykę uprawiają.

Kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości była poprzednia marszałek Elżbieta Witek. Zdaniem gościa internetowego Radia RMF24 był to test dla nowej większości parlamentarnej. Jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica poległyby na tym, to dałyby sygnał swoim wyborcom, że skoro nie mogą sobie z taką Witek poradzić, no to przecież nie rozliczą ich na pewno - dodaje.

Ekspert wspomniał także o Andrzeju Dudzie, który jego zdaniem przyczynił się do działań koalicji. Pan prezydent zachęcił nową koalicję, bo powiedział, żeby realizowali program, a drugim punktem programu jest rozliczenie. Także pan prezydent tutaj przyłożył rękę do tego, że jednak to rozliczenie będzie pilnowane - dodaje na zakończenie rozmowy dr Mirosław Oczkoś.

Jego zdaniem posłowie PiS się ośmieszyli podczas posiedzenia Sejmu. Takiego pokazu chamstwa, prymitywizmu i naprawdę ubogiego słownictwa dawno nie było - komentował.

Opracowanie: Rudolf Zych