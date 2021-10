Zjednoczona Prawica wciąż cieszy się największym poparciem w wyborach do polskiego Sejmu - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Rządząca koalicja ma jednak niższy wynik niż podczas poprzedniego badania. Podium uzupełniają Koalicja Obywatelska i Polska 2050 Szymona Hołowni, którym poparcie wzrosło.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / PAP

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłaby w nich udział ponad połowa Polaków. Chęć zagłosowania zadeklarowało w naszym sondażu 53,5 proc. badanych (39,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 14,3 proc. - "raczej tak"). W porównaniu z poprzednim badaniem z 1 września to spadek o 3,2 pkt proc. (było 56,7 proc. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 40,8 proc. osób, a 15,9 proc. - "raczej tak").

38,9 proc. badanych nie poszłoby na wybory (15,9 proc. - "raczej nie", 23 proc. - "zdecydowanie nie"). To wzrost o 4,3 pkt proc. porównując z ostatnim badaniem (było 34,6 proc.: 11,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 23 proc. "zdecydowanie nie").

7,6 proc. głosujących jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Poprzednio tę odpowiedź wybrało 8,8 proc. osób.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział? / RMF FM

Zjednoczona Prawica przed KO i Polską 2050

Najwięcej badanych zadeklarowało poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska). Rządząca koalicja zdobyłaby 35,4 proc. głosów. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o 1,7 pkt proc. (wtedy było 37,1 proc.).

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska - 27,1 proc. To wzrost o 2,1 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym sondażem (25 proc.).

Podium uzupełniłaby Polska 2050 Szymona Hołowni. Głos na tę formację deklaruje 9,5 proc. badanych. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu (8,4 proc.).

Czwarte miejsce w naszym badaniu przypadło Konfederacji. 6,8 proc.,to jednak spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania (8,1 proc.).

Gorszy wynik zanotowała także Lewica (SLD, Wiosna, Partia Razem). Głos na nią zadeklarowało 6,7 proc. uczestników naszego sondażu. To spadek aż o 2,3 pkt proc. (było 9 proc.).

Z kolei poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej wzrosło o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Obecnie wynosi ono 4,6 proc. w porównaniu do 4,5 proc. ostatnio.

9,9 proc. uczestników sondażu nie wie, na kogo odda głos. Poprzednio tę odpowiedź wybrało 7,9 proc. badanych.

Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu? / RMF FM

Sondaż został przeprowadzony 11 października na próbie 1000 osób.