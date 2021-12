Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy medialnej. W krajach, które cenią swoją podmiotowość, takie rozwiązania prawne, jakie zostały zawetowane, są standardem - napisała w oświadczeniu Solidarna Polska.

Manifestacja przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowela uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.



Solidarna Polska, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, wydała w sprawie weta oświadczenie w mediach społecznościowych.

"Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy medialnej. W krajach, które cenią swoją podmiotowość takie rozwiązania prawne, jakie zostały zawetowane są standardem. Będziemy szanowani jako Polska tylko wtedy, kiedy będziemy sami siebie szanować" - podkreśliła.

Kontrowersyjna ustawa medialna



17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja trafiła do prezydenta. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych , podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

Zgodnie z konstytucją Sejm ponownie uchwala ustawę, której podpisania prezydent odmówił (czyli odrzuca prezydenckie weto) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czyli przy pełnej frekwencji jest to 276 głosów.