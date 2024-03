"Bardzo bym chciała, żeby Trzecia Droga więcej uwagi przywiązywała do tego, jak umożliwić kobietom dokonywanie wyboru np. jeśli chodzi o przerywanie ciąży, decydowanie o swoim macierzyństwie, a mniej uwagi poświęcała temu, jak te kobiety przywiązać do kas w supermarkecie w niedziele" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej komentowała też pomysł PO podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł oraz skrócenia tygodnia pracy.

"Przywiązywanie kobiet do kas w supermarketach". Dziemianowicz-Bąk wbija szpilę koalicjantowi Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przywiązywanie kobiet do kas w supermarketach". Dziemianowicz-Bąk wbija szpilę koalicjantowi

"To nie jest tak, że Lewica cokolwiek blokuje, jeżeli pojawi się odpowiedni projekt ustawy, będziemy się do niego odnosić, ale też ten postulat jest elementem programu jednej z koalicyjnych partii, a nie ustaleniem z umowy koalicyjnej" - tak minister Dziemianowicz-Bąk mówiła o pomyśle PO dotyczącym podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Nie ma żadnego zobowiązania do tego, żeby wszyscy koalicjanci popierali dany postulat" - zaznaczyła rozmówczyni Grzegorz Sroczyńskiego.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że jako minister nie dostała takiego projektu do żadnych konsultacji, uzgodnień międzyresortowych. "Nie mówię, że to zły pomysł. Moje osobiste stanowisko jest takie, że zaczynać rozmowy o zmianie systemu podatkowego trzeba od razu w sposób kompleksowy. Jeżeli mamy rozmawiać o podnoszeniu kwoty wolnej, to skąd brać środki, których ubędzie w budżecie państwa" - zaznaczyła minister. "Te środki są potrzebne na inwestycje w ochronę zdrowia, w budowę tanich mieszkań na wynajem, na inwestycje w programy społeczne. Jesteśmy otwarci na rozmowy z koalicjantami, ale też mamy swój program, swoje stanowisko i swoje przekonania co do tego, że budżet państwa służy inwestycjom społecznym i nie można go zanadto uszczuplać" - dodała.

Grzegorz Sroczyński dopytywał swoją rozmówczynię o projekt zniesienia ograniczeń handlu w niedzielę. Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że w jej resorcie nie toczą się żadne prace nad takim projektem. "Widzę i słyszę głosy obywateli i obywatelek, zarówno konsumentów, którzy w większości popierają to ograniczenie, przywykli do niego, cieszą się tym czasem spędzanym w niedzielę razem z rodziną. Pan poseł Petru wraz z posłami Trzeciej Drogi może składać dowolne projekty poselskie i my do tych projektów będziemy się odnosić. Jeśli miałabym skierować jakiś apel do posła Petru, w ogóle do posłów Trzeciej Drogi, to przypominam im, że w handlu pracują przede wszystkim kobiety" - mówiła minister. "Ten stosunek Trzeciej Drogi do kobiet, do ich praw, wolności, bezpieczeństwa, do możliwości decydowania o sobie, o czasie, budzi moje poważne zastrzeżenia. Bardzo bym chciała, żeby Trzecia Droga więcej uwagi przywiązywała do tego, jak umożliwić kobietom dokonywanie wyboru np. jeśli chodzi o przerywanie ciąży, decydowanie o swoim macierzyństwie, a mniej uwagi poświęcała temu, jak te kobiety przywiązać do kas w supermarkecie w niedziele" - skwitowała.

"Jestem za tym, żeby rozmawiać o skróceniu tygodnia pracy. Takie rozwiązanie mogłoby być korzystne dla takich konsumentów, jak pan Petru, którzy potrzebują dodatkowego dnia, żeby takie zakupy wykonać" - stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk dodała, że w jej resorcie trwają analizy w tej sprawie. "Z tych pobieżnych, pierwszych wynika, że raczej sensowniejszym rozwiązaniem byłoby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni niż do 35 godzin" - mówiła. Jak dodała, według niej osobiście na takie zmiany jest najwyższy czas. "Skrócenie tygodnia pracy to byłaby inwestycja społeczna" - stwierdziła i zapewniła, że chciałaby, żeby doszło do tego w tej kadencji Sejmu.