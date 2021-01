Prokurator postawił Sławomirowi Nowakowi nowe zarzuty korupcyjne: wiadomo, że chodzi o działalność Nowaka jako szefa Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor. Z tym okresem związane były również zarzuty już wcześniej postawione byłemu ministrowi w rządzie Platformy Obywatelskiej: chodziło o przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie i o pranie pieniędzy.

Były minister transportu Sławomir Nowak w drodze do Prokuratury Okręgowej w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Jak donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, nowe zarzuty postawione Sławomirowi Nowakowi dotyczą przyjmowania łapówek od trzech zatrzymanych dzisiaj przez CBA przedsiębiorców.

Chodzi o Łukasza Z. - byłego prezesa warszawskiej spółki, w której Sławomir Nowak jest obecnie prezesem i wspólnikiem; o Pawła G. - wiceprezesa małopolskiej firmy świadczącej usługi inżynierskie i architektoniczne, która - jak wynika z informacji zamieszczonych na jej stronach - działała nie tylko w Polsce, ale i za granicą, m.in. na Ukrainie; a także o Grzegorza W. - przedsiębiorcę, którego firma świadczy usługi w sektorze bezpieczeństwa biznesu.

Sama prokuratura nie chciała ujawniać szczegółów zarzutów przed przesłuchaniem biznesmenów.

"Czynności procesowe z udziałem Sławomira N. zostały zakończone. Usłyszał on dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności procesowych pozostałych zatrzymanych osób prokuratura nie podaje szczegółowych informacji co do treści zarzutów oraz stanowiska podejrzanego" - przekazała jedynie prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Równocześnie prokurator wystąpił do sądu o przedłużenie aresztowania byłego ministra transportu. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 13 stycznia.

Razem ze Sławomirem Nowakiem CBA zatrzymało jego przyjaciela i byłego dowódcę GROM-u

Sławomir Nowak zatrzymany został w lipcu 2020 roku w Trójmieście i od tamtej pory przebywa w areszcie śledczym, w którym decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie pozostać ma co najmniej do końca stycznia.

Wraz z Nowakiem CBA zatrzymało wówczas byłego dowódcę JW 2305 "GROM" Dariusza Z. i trójmiejskiego biznesmena i przyjaciela Nowaka Jacka P.

Wszyscy trzej są podejrzani o korupcję i działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, na której czele stać miał Nowak: od października 2016 do września 2019, a więc w czasie, gdy kierował Ukrawtodorem.

Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej, kluczowe wyjaśnienia w tej sprawie złożył Jacek P., który poszedł na współpracę z prokuraturą i szeroko opisał działalność Nowaka.