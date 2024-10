Centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa wygrała niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii, zdobywając 25,1-26,4 proc. głosów - wynika z dwóch sondaży exit poll. Były to siódme wybory parlamentarne w Bułgarii od kwietnia 2021 r.

Wybory w Bułgarii / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

GERB zdobyła 25,1-26,4 proc. głosów, wygrywając wybory. Zgodnie z wynikami badań exit poll przeprowadzonych przez Gallup Int. Bolkan oraz Alpha Research drugie miejsce zajmuje centrowa koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria (14,9-15,4 proc.), a trzecie - radykalna, prorosyjska partia Wazrażdane (12,9-13,8 proc.).

Na kolejnych pozycjach są - ze zbliżonymi wynikami w przedziale od 7,3 proc. do 8,7 proc. - partie mniejszości tureckiej: Ruch na rzecz Praw i Swobód-Nowy Początek i Alians na rzecz Praw i Swobód oraz koalicja partii lewicowych BSP. Dalej znalazła się populistyczna partia Jest Taki Naród (7 proc.). Na granicy 4-procentowego progu wyborczego znajduje się populistyczna partia Weliczije.

Były to już siódme wybory parlamentarne w Bułgarii od kwietnia 2021 r. Do nowego parlamentu może wejść od siedmiu do dziewięciu partii.

Nie jest wykluczone, że do 240-miejscowego Zgromadzenia Narodowego wejdzie jeszcze jedna mała formacja, co uczyni negocjacje w sprawie koalicji rządowej jeszcze trudniejsze niż w ostatnich trzech latach. Ostatecznych wyników, podanych przez Centralną Komisję Wyborczą, należy spodziewać się w środę. Po ich ogłoszeniu prezydent Rumen Radew ma zwołać konsultacje partii parlamentarnych, wyznaczyć datę ukonstytuowania się nowego parlamentu, po czym partie mają rozpocząć rozmowy koalicyjne.

W mediach nie brakuje prognoz, że rozmowy te po raz kolejny okażą się nieskuteczne i że w związku z tym na wiosnę należy spodziewać się kolejnych wyborów. Komentatorzy telewizji publicznej wskazali nawet prawdopodobną datę: 30 marca 2025 r.



Frekwencja wyborcza okazała się trochę wyższa od spodziewanej, lecz nadal była niska. Według CKW na trzy godziny przez końcem głosowania wyniosła 28,5 proc., a według Alpha Research na godzinę przed zamknięciem lokali było to 35,5 proc.