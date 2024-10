Charles Michel - przewodniczący Rady Europejskiej - poinformował, że na szczycie 8 listopada w Budapeszcie szefowie państw UE zajmą się sytuacją w Gruzji związaną z wyborami parlamentarnymi w kraju.

Charles Michel (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/OLIVIER HOSLET / PAP

Wybory w Gruzji tematem na szczycie w Budapeszcie

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w niedzielę, że na szczycie 8 listopada w Budapeszcie szefowie państw i rządów UE będą rozmawiać o sytuacji w Gruzji.



"Po wyborach parlamentarnych w Gruzji zamierzam umieścić sytuację w tym kraju w programie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Budapeszcie" - napisał na platformie X Michel. Jak zapowiedział, politycy ocenią sytuację i ustalą kolejne kroki w stosunkach Unii Europejskiej z Gruzją.

Michel we wpisie na X podkreślił, że UE przyjmuje do wiadomości wstępną ocenę wyborów wydaną przez OBWE/ODIHR. Wezwał gruzińską Centralną Komisję Wyborczą do "wypełnienia obowiązku szybkiego, przejrzystego i niezależnego zbadania i rozstrzygnięcia nieprawidłowości wyborczych oraz zarzutów, które ich dotyczą" - podkreślił.