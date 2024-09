Lekkoatletka Natalia Kaczmarek, jej trener Marek Rożej i siatkarz Bartosz Kurek zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Pałacu Prezydenckim uhonorowani zostali też inni polscy medaliści tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także ich szkoleniowcy.

Andrzej Duda z medalistami igrzysk olimpijskich w Paryżu i ich trenerami / Radek Pietruszka / PAP

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych medalistom igrzysk olimpijskich w Paryżu i ich trenerom.

Przeżyliśmy wielkie chwile, Mazurek Dąbrowskiego był grany w Paryżu, przeżyliśmy mnóstwo wzruszeń i emocji. To wszystko zawdzięczamy państwu. Dziękuję za to z całego serca i za to są przede wszystkim te medale, a także za piękne reprezentowanie Rzeczpospolitej. Dziękuję, że tyle serca i siły włożyliście, by odnieść sukcesy - powiedział prezydent Andrzej Duda.