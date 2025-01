Poseł PiS odniósł się do faktu, że do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przygotowany z inicjatywy grupy posłów KO, Polski 2050-TD i PSL-TD dokument zakłada, że parlamentarzysta, wobec którego zastosowano postanowienie o tymczasowym areszcie, zostanie pozbawiony prawa do uposażenia.

Romanowski: Osobiście nie spocznę

Do swoich słów Romanowski odniósł się później także w mediach społecznościowych. "Co nie zmienia oczywiście faktu, że nadal jako poseł 'niezawodowy' ja i moje biura będą z pełną determinacją i zaangażowaniem pracować na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny" - napisał na platformie X.

"A ja osobiście nie spocznę, dopóki w Polsce nie zostaną przywrócone rządy prawa. Muszą skończyć się manipulacje składami orzekającymi, legalni prezesi sądów i szefowie prokuratur miszą wrócić na swoje stanowiska, z Prokuratorek Krajowym Dariuszem Barskim na czele. Rząd jest zobowiązany publikować i wykonywać orzeczenia TK oraz wszystkie, a nie tylko wybrane orzeczenia SN. Nie 'oko' Tuska, czy prywatne opinie Bodnara, ale Konstytucja decyduje, co w Polsce jest prawem. Stop bezprawiu Tuska" - dodał Romanowski.