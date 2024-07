​W piątek wieczorem szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wysłał list do prokuratora krajowego. Theodoros Rousopoulos zapowiedział w nim, że ZP zajmie się ewentualnym uchyleniem immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, gdy otrzyma formalny wniosek w tej sprawie.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk / Radek Pietruszka / PAP

Do listu dotarła Polska Agencja Prasowa. Dokument wysłany przez Theodorosa Rousopoulosa jest odpowiedzią na list Dariusza Korneluka ze środy 17 lipca, w którym Prokuratura Krajowa przedstawiła okoliczności sprawy, przedmiot postępowania odnośnie posła Marcina Romanowskiego i zarzuty, które chce mu przedstawić, a także doprecyzowała, kiedy zarzucane mu zdarzenia miały miejsce i czy miały one związek ze sprawowaniem przez posła mandatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

"Dziękuję za pismo i proszę o przekazanie mojego uznania za szybką reakcję i działania następcze, podjęte przez polski wymiar sprawiedliwości i władze krajowe w związku z moją korespondencją z dnia 16 lipca 2024 r. do Pana Szymona Hołowni" - napisał w liście przewodniczący ZPRE, dodając, że został poinformowany o tym, iż sąd zadecydował o zwolnieniu Romanowskiego z uwagi na posiadanie przez niego immunitetu członka ZPRE.

Jak zauważył grecki polityk, immunitet nie jest przywilejem nadawanym danej osobie, ale raczej ma na celu zagwarantowanie poszanowania instytucji demokratycznych. "Nikt nie może powoływać się na niego w celu popełnienia przestępstwa, ale też nikt nie może go zignorować" - podkreślił. Jak dodał, immunitet przyznany członkowi ZPRE ma zastosowanie, chyba że samo Zgromadzenie go uchyli. Najpierw jednak formalny wniosek o to musi zostać złożony przez właściwy organ krajowy.

"Jeśli chodzi o dalsze badanie ewentualnego uchylenia immunitetu przyznanego Romanowskiemu, musi to zostać przeprowadzone przez właściwe organy Zgromadzenia, zgodnie z naszym regulaminem" - napisał przewodniczący, dodając, że - zgodnie z procedurą - wniosek zostanie ogłoszony na kolejnym posiedzeniu plenarnym, zaplanowanym na 30 września, po czym zostanie skierowany do komisji immunitetowej, która "niezwłocznie rozpatrzy wniosek i przygotuje projekt rezolucji do rozpatrzenia przez Zgromadzenie".

"Niezwłocznie po złożeniu wniosku o uchylenie immunitetu przyznanego panu Romanowskiemu z tytułu jego członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym, będę mógł uruchomić niezbędne wewnętrzne procedury do rozpatrzenia wniosku" - zapewnił w liście przewodniczący ZPRE.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o sprawdzenie przez komisję regulaminową ZP, czy spełnione zostały warunki uchylenia immunitetu. "Zgromadzenie musi wziąć pod uwagę następujące elementy: czy postępowanie sądowe wszczęte przeciwko członkowi nie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Zgromadzenia Parlamentarnego i czy wniosek o jego uchylenie nie wynika z powodów innych, niż cel wymierzenia sprawiedliwości. Jeśli oba te warunki zostaną spełnione, Zgromadzenie powinno, w zwykłym trybie, zaproponować uchylenie immunitetu" - dodał Rousopoulos.

Grecki polityk zapewnił, że wniosek polskiej prokuratury w tej sprawie zostanie potraktowany z "należytą starannością".

Sprawa Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski to polityk Suwerennej Polski, poseł PiS, były wiceszef ministerstwa sprawiedliwości, który w ubiegłych latach był odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości.

Został zatrzymany w poniedziałek po tym, jak w ub. piątek Sejm - w związku ze śledztwem, które prowadzi Prokuratura Krajowa w sprawie wydatkowania Funduszu Sprawiedliwości - zgodził się na uchylenie mu immunitetu, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

We wtorek sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zwolnił polityka. Tego dnia Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodoros Rousopoulos wysłał list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym uznał, że poseł ma immunitet członka ZP Rady Europy i dlatego "powinien być natychmiast wypuszczony".