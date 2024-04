Komunikat Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od wpisów wicewojewody dolnośląskiego odciął się też Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. "Wypowiedzi pana Jacka Protasiewicza zamieszczane w internecie są jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie wyrażają stanowiska Wojewody Dolnośląskiego" - czytamy we wpisie urzędu na Facebooku.

Wojewoda dolnośląski o odwołaniu Protasiewicza

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń powiedział podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami, że złożył wniosek o odwołanie Protasiewicza z funkcji II wicewojewody w poniedziałek rano. Wszystkie wpisy na platformie X były tylko i wyłącznie prywatnymi wpisami Jacka Protasiewicza, z którymi urząd się nie utożsamia - podkreślił.

Awiżeń dodał, że osoba sprawująca funkcję wicewojewody musi mieć nieposzlakowaną opinię i - jak mówił - zdolności do tego, by być wicewojewodą. Wpisami na platformie X Jacek Protasiewicz pokazał, że to nie jest miejsce, które powinien zajmować - mówił wojewoda dolnośląski.

Na początku kwietnia Awiżeń ograniczył kompetencje Protasiewicza na stanowisku drugiego wicewojewody. Uważałem, że lepszym rozwiązaniem będzie, aby wojewoda miała bezpośredni nadzór nad wszystkimi wydziałami, którymi wcześniej zajmował się Jacek Protasiewicz - mówił wojewoda.

Czy Protasiewicz może zostać posłem?

Jacek Protasiewicz w sytuacji, gdy Izabela Bodnar wygrałaby wybory prezydenckie we Wrocławiu, będzie mógł objąć zwolniony po niej mandat w Sejmie. Będę namawiała Jacka Protasiewicza, aby nie obejmował zwolnionego przeze mnie mandatu - stwierdziła przed południem Bodar.

Głos w tej sprawie zabrał sam polityk. Około godz. 15 napisał na X: "Ma Pani rację. Muszę zająć się sobą i nie zamierzam podejmować ewentualnie przypadającego mi mandatu poselskiego".