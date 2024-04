Zaczęło się w weekend

W weekend burzę w internecie wywołała seria wpisów wicewojewody dolnośląskiego Jacka Protasiewicza. Wicewojewoda dolnośląski wdał się w niewybredne dyskusje m.in. z działaczem PiS Oskarem Szafarowiczem, z częścią dziennikarzy, a także z politykami z różnych stron sceny politycznej. Z niektórych kpił, w stosunku do innych robił aluzje co do ich wyglądu czy nałogów. Część wpisów Protasiewicz potem usunął.

Już wczoraj na te wpisy zareagował PSL. "Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" - czytamy we wpisie na platformie X zamieszczonym przez Polskie Stronnictwo Ludowe.