Zwróciła też uwagę, na drugie bardzo poważne - według niej - zagrożenie. Członkowie komisji są bezkarni, mają natomiast dostęp do wszystkich wrażliwych danych. To jest doskonałe pole do tego, żeby wsączać w naszą przestrzeń jakiekolwiek dezinformacje. Ci członkowie komisji mogą nawet nic nie robić (czy ja sądzę, że będą mieli dobre intencje: nie), nawet, gdyby nie wynieśli z tych tajnych archiwów nawet przecinka, będzie w przestrzeni publicznej mnóstwo oskarżeń i wszystkie będą podlewane sosem, że to przecieki z tej komisji - dowodziła Kluzik-Rostkowska.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joanna Kluzik-Rostkowska: Z komisji cieszy się rosyjska agentura w Polsce

PiS zrobiło duży prezent rosyjskiej agenturze. Jeżeli tego nie wiedzą, to są większymi głupcami, niż to się wyobraża - stwierdziła Kluzik-Rostkowska.

Pytana o skutki dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim na temat "lex Tusk", posłanka PO stwierdziła, że oczekiwałaby, żeby "przyszło otrzeźwienie w Polsce". Jej zdaniem dyskusja w PE "jest niekomfortowa dla PiS-u, który chciałby, żeby tu była cisza i spokój".

Jej zdaniem, PiS nie docenił także reakcji Departamentu Stanu USA, który krytycznie odniósł się do przepisów "lex Tusk". Według niej, politycy partii rządzącej uznali, że "robienie zakupów uzbrojenia w USA jest równoznaczne z osłoną polityczną, co jest nieprawdą".