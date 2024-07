Do Sejmu wpłynął w piątek projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada częściową dekryminalizację przerywania ciąży za zgodą kobiety oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji. Pod projektem podpisali się posłowie Lewicy, KO, Polski2050-TD i posłanka PSL-TD.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska / Radek Pietruszka / PAP

W uzasadnieniu projektu podano, że dąży on "do częściowej dekryminalizacji przerywania za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji poprzez zmiany w Kodeksie karnym".

Sejm nie przyjął poprzedniego projektu

W połowie lipca Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego, autorstwa Lewicy, dotyczącej częściowej dekryminalizacji dokonania aborcji. Zakładał on uchylenie dwóch przepisów art. 152 Kk, mówiących o karze 3 lat więzienia za przerwanie ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa, oraz nakłanianiu do tego. Wprowadzał też kary ograniczenia wolności lub więzienia do lat 5 w przypadku aborcji, gdy ciąża trwa dłużej niż 12 tygodni. Dekryminalizował on dokonanie aborcji powyżej 12. tygodnia ciąży w przypadku stwierdzenia poważnych wad płodu, grożących życiu i zdrowiu kobiety.

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że posłowie po raz drugi złożą projekt w tej sprawie.

Pod projektem noweli Kk, złożonym w piątek, podpisał się cały klub Lewicy, część posłów klubu KO, czworo posłów klubu Polska2050-TD: Ewa Szymanowska, Elżbieta Burkiewicz, Adam Luboński i Aleksandra Leo, a także posłanka Agnieszka Kłopotek jako jedyna z PSL-TD.

Hołownia: Ustawa powinna być poprawiona

O odrzucony przez Sejm projekt pytany był w Porannej rozmowie w RMF FM w ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeżeli będzie taka wola posłanek, posłów, żeby złożyć tę ustawę po raz kolejny, to ja uważam, że ona powinna zostać poprawiona w tym miejscu, w którym budzi największe wątpliwości - mówił Hołownia, mimo że głosował "za" ustawą".

Głosowałem "za", zrobiłem rachunek kosztów, zysków, strat, co może być z tego dobrego i złego - powiedział marszałek Sejmu, dodając, że odpowiednie poprawki miały zostać zgłoszone w Senacie. Natomiast dzisiaj ustawa powinna zostać poprawiona - stwierdził.