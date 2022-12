Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad Sejmu. Poinformował o tym rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Od przyjęcia tej strategicznej ustawy zależy czy Polska otrzyma środki z Krajowego Planu odbudowy, czyli prawie 36 miliardów euro.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

Dziś w Sejmie miało odbyć się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która miałby pomóc odblokować unijne środki dla Polski. Po południu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował jednak, że punkt ten został zdjęty z porządku obrad.

Na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdjęła z porządku obrad projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z apelem pana prezydenta ten temat wymaga pogłębionej analizy, konsultacji, powinien być bardziej przedyskutowany. Takie głosy płynęły także z innych środowisk politycznych, dlatego ten projekt jest dzisiaj zdjęty z porządku obrad i będzie procedowany pewnie w późniejszym czasie - powiedział Rafał Bochenek w Sejmie.

Rzecznik PiS przyznał, że "wszystko wskazuje na to", że nie będzie także zaplanowanego wstępnie na wtorek kolejnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. Wszystko zależy od tempa konsultacji - zaznaczył.

Duda: Nie uczestniczyłem w przygotowywaniu projektu ustawy o SN

Prezydent Andrzej Duda w kontekście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym powiedział, że "nie uczestniczył w przygotowywaniu tego projektu i nie konsultowano z nim jego postanowień".

Sam projekt ustawy zobaczyłem, zobaczyliśmy w Kancelarii, kiedy miały do niego dostęp wszystkie inne ugrupowania na scenie politycznej. (...) To była decyzja rządu i ją tę decyzję szanuję, to przedłożenie w ramach inicjatywy ustawodawczej - oświadczył. Mnie bardzo zależy na tym, żeby Polska otrzymała fundusze w ramach KPO - zapewnił Duda.

Ja proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do strony rządowej, nie tylko do Zjednoczonej Prawicy, nie tylko do tych, którzy stanowią większość parlamentarną, ale do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie nad tym pracować - powiedział prezydent. Zaznaczył, że rozumie, iż "wszyscy mają dobrą wolę i wszystkim zależy na tym, żeby pieniądze z KPO jak najszybciej do Polski trafiły".

To jest oczywiste. Ale pamiętajmy o tym, że równie ważne jest zachowanie porządku społecznego, porządku ustrojowego, porządku prawnego, a przede wszystkim także i absolutne zapewnienie praworządności rozumianej także jako zagwarantowanie praw obywateli. Z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, to jest kwestia fundamentalna - oświadczył.

Szynkowski vel Sęk: Jestem do dyspozycji prezydenta

Wypowiedź Andrzeja Dudy skomentował w Sejmie minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wygląda na to, że informacje przekazywane przeze mnie w trakcie procesu negocjacyjnego nie były wystarczające z punktu widzenia prezydenta. Pan prezydent nie czuł się wystarczająco konsultowany. Przyjmuję z pokorą to stanowisko. Zaangażuję się w to, żeby pan prezydent dysponował wszelkimi szczegółowymi informacjami w trakcie prac parlamentarnych. Jeżeli będzie życzył sobie bardziej szczegółowych informacji z procesu negocjacyjnego - jestem do jego dyspozycji. Będziemy z prezydentem w tej sprawie w intensywnym kontakcie - przekazał.