Znamy liczby zawarte w informacji, przekazanej wczoraj do Sejmu i Senatu przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Adam Bodnar / Piotr Molecki / East News

W dodatkowej części dorocznego sprawozdania o stosowaniu kontroli operacyjnej przez służby pojawiły się niepodawane nigdy wcześniej dane, mówiące o stosowaniu przez trzy służby kontroli operacyjnej "urządzeń końcowych", jak opisywane jest użycie systemu Pegasus.

Od roku 2017 do 2022 izraelskiego systemu łącznie używano wobec 578 osób. W 2017 było ich tylko 6, w 2018 - już 100. W wyborczym roku 2019 liczba kontrolowanych przez Pegasusa urządzeń wyniosła 140, w roku 2020, a więc rok później kontrolowano urządzenia 161 osób.

W rekordowym roku 2021 Pegasus był podłączany do urządzeń aż 162 osób, a w 2022, kiedy Polska straciła licencję na jego używanie system był zastosowany jedynie wobec 9 osób.

Informacje zawarte w sprawozdaniu nie wyjaśniają, które ze służb korzystały z Pegasusa najczęściej ani kogo dotyczyło jego stosowanie. Sprawozdanie nie zawiera też informacji na temat tego, czy inwigilację z użyciem izraelskiego systemu stosowano w sposób aktywny, czyli z ingerencjami w podłączone do niego urządzenia, i czy Pegasus był używany za zgodą sądu a także czy wyrażający taką zgodę sędziowie mieli wiedzę na temat możliwości systemu.

Pełną informację przekazaną do Parlamentu przez Adama Bodnara można przeczytać tutaj .

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, w których stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Sejm pod koniec stycznia powołał członków komisji śledczej ds. czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa. Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.