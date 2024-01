Niezwykły pozew w Kalifornii. Organizacje praw człowieka i grupa Palestyńczyków oskarżają prezydenta Joe Bidena i sekretarzy stanu oraz obrony o wspieranie ludobójstwa w Strefie Gazy.

Strefa Gazy / MOHAMMED SABER / PAP

Prawnicy Białego Domu twierdzą, że rozpatrywanie sprawy naruszyłoby rozdział władzy sądowniczej od wykonawczej. Innego zdania po pierwszej rozprawie jest prawniczka organizacji Center for Constitunional Rights Maria Lahood.



Sędzia oświadczył, że pod względem merytorycznym i prawnym to najtrudniejsza sprawa, z jaką miał do czynienia. Ogromnej wagi, bo chodzi o ludobójstwo i zarzut pomocy w nim Stanów Zjednoczonych. Świat domaga się, by to przerwać i jeden człowiek, sędzia White może do tego doprowadzić. Mamy nadzieję, że po orzeczeniu MTS to szaleństwo się skończy - mówiła Maria Lahood.

Chodzi o wczorajszą decyzję MTS, czyli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który uznał, że należy zbadać część oskarżeń o ludobójstwo dokonywane rzekomo w Strefie Gazy przez Izrael.



Ta sama organizacja Center for Constitunional Rights 20 lat temu doradzała w sprawie Rasul kontra Bush, w której więzień z Guantanamo uzyskał od sądu potwierdzenie prawa do wyjaśnienia, dlaczego został uwięziony. Ostatecznie odzyskał wolność.



Trybunał orzekł: Izrael ma zapobiec ludobójstwu

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ oświadczył, że Izrael powinien zapewnić, iż jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy. Powinien też podjąć środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej - oświadczył Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ (MTS).

O podjęcie nadzwyczajnych środków wobec Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy wnioskowała Republika Południowej Afryki.

Trybunał nie nakazał natychmiastowego przerwania ognia w Strefie Gazy, o co również apelowała RPA w swoim wniosku.

Wojna Izraela z Hamasem

Wojna Izraela z palestyńskim Hamasem rozpoczęła się 7 października. Tego dnia, o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce), palestyńscy terroryści przeniknęli do wielu miast na południu Izraela - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono w sumie kilka tysięcy rakiet.

W Izraelu zginęło wówczas 1139 Izraelczyków i osób innej narodowości, a ponad 3,4 tys. cywilów i żołnierzy zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy 247 osób.

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela (IDF) rozpoczęło naloty na Strefę Gazy, po których nastąpiła operacja sił lądowych; na początku stycznia 2024 roku IDF poinformowały, że armia zniszczyła Hamas w północnej Strefie Gazy (trwają działania w pozostałych częściach enklawy).

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że życie straciło już ponad 26 tys. Palestyńczyków, a prawie 64,5 tys. zostało rannych.