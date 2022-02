Prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów – podano w wieczornym komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym na stronach internetowych resortu.

Tadeusz Kościńsk / Radek Pietruszka / PAP

Jak podano w czwartek w komunikacie Ministerstwa Finansów, Tadeusz Kościński kierował pracą resortu finansów od 15 listopada 2019 r. Po jego rezygnacji obowiązki ministra finansów będzie wykonywał premier Mateusz Morawiecki.

Ścisłe kierownictwo PiS podjęło decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra Tadeusza Kościńskiego - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska 7 lutego po tym, jak zakończyło się partyjne spotkanie.



Dymisja dotychczasowego ministra finansów, to efekt zamieszania związanego z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Jak przekonywała rzeczniczka PiS-u, szef resortu finansów sam zrezygnował ze stanowiska. Pan minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - mówiła Czerwińska.

Kościński ministrem był od listopada 2019 roku

W komunikacie MF stwierdzono, że Tadeusz Kościński posiada ponad 30-letnie doświadczenie (w tym międzynarodowe) w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska.

Minister finansów Tadeusz Kościński (P) w drodze do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie / Marcin Obara / PAP

Od 1997 r. pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim, Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie.



Dodano, że od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. Kościński był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. A od 7 stycznia 2019 r. był przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego.



Resort przypomniał, że Tadeusz Kościński od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, a 15 listopada 2019 r. powołany został na stanowisko ministra finansów. 6 października 2020 r. został powołany na stanowisko ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. 26 października 2021 r. powołano go na stanowisko ministra finansów.



Tadeusz Kościński jest absolwentem Goldsmiths University of London. Jest także fundatorem Fundacji Kresy Historii.

Spodziewana dymisja

Już na początku stycznia informowaliśmy, że część członków rządu domaga się dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za chaos wokół Polskiego Ładu.

Pod koniec stycznia z resortu rozwoju i technologii do Ministerstwa Finansów przeszedł Artur Soboń. Pierwsi informowaliśmy o tym, że zostanie wiceministrem finansów i jego zadaniem będzie wsparcie wdrażania Polskiego Ładu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedawnym wywiadzie dla PAP, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Premier Mateusz Morawiecki pytany w piątek o możliwe dymisje w Ministerstwie Finansów, mówił: Jesteśmy w fazie, gdy staramy się wyłapać wszelkie niedoskonałości działania systemu. Cieszę się, że ostatnie dwa tygodnie są dużo, dużo lepsze niż pierwsze dwa tygodnie stycznia, gdy na skutek braku pewnych działań, np. niewypełnienia pewnych formularzy, doszło do nieprawidłowości. I owszem, w takich sytuacjach zawsze należy patrzeć z jednej strony na naprawienie tego, co zostało niedopatrzone, a z drugiej - zastanowić się nad konsekwencjami - mówił wtedy szef rządu.