Właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną - przekazała rano PAP szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent Andrzej Duda / Łukasz Gągulski / PAP

W sobotę wieczorem prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024 , w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa - uzasadnił. Jak mówił, po świętach złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej.