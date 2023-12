W ubiegły wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.



W poniedziałek członek RMN Marek Rutka poinformował na platformie X, że przewodniczący Rady Krzysztof Czabański zwołał posiedzenia Rady na wtorek i na wszystkie kolejne dni do końca grudnia. W porządku posiedzeń RMN znalazło się omówienie sytuacji w spółkach mediów publicznych i sprawy różne.

W poniedziałek dotychczasowy szef rady nadzorczej TVP Maciej Łopiński w liście opublikowanym na mediach społecznościowych poinformował, że 24 grudnia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Jak wskazał, decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji.



Do tych informacji odniósł się minister kultury i dziedzictwa narodowego w oświadczeniu opublikowanym na portalu X. Oświadczył, że w decyzja nie ma mocy prawnej, bo została "podjęta przez organ nieistniejący".

"W tej chwili legalna Rada Nadzorcza Spółki, powołana na WZA (Wale Zgromadzenie Akcjonariuszy) w dniu 19 grudnia 2023 roku, działa w składzie: Pan Piotr Zemła - Przewodniczący, Pan Maciej Taborowski - Wiceprzewodniczący, Pani Anisa Gnacikowska - Sekretarz. Prezesem Zarządu Spółki, powołanym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku, jest Pan Tomasz Sygut" - wskazał minister.

RMN wybrała "prezesa dublera"

Legalnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut - powiedział we wtorek na antenie Polsat News członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka. W jego ocenie RMN wybrała we wtorek "prezesa dublera", co - według niego - jest działaniem bardzo nieodpowiedzialnym.



Marek Rutka, który jest członkiem Rady Mediów Narodowych (wskazany do niej przez Lewicę) poinformował, że głosował przeciwko kandydaturze Adamczyka. Dodał, że niedzielne posiedzenie Rady było "dość kuriozalne". "Oczywiście nie wiedzieliśmy po co się tak naprawdę spotykamy (...). Zostało wprowadzone - jak to zwykle (...) - czyli w ostatniej chwili (...), punkt do porządku obrad pt. wybory neoprezesa" - dodał.

Pytany był także o dotychczasowego szefa rady nadzorczej TVP Macieja Łopińskiego, który w liście opublikowanym na mediach społecznościowych poinformował, że 24 grudnia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Rutka poinformował, że Rada Mediów Narodowych na niedzielnym posiedzeniu Łopińskiego nie odwołała.

"Mam wrażenie, że Rada Mediów Narodowych i pan przewodniczący, chyba się trochę w tym wszystkim już pogubił (...). Może w tej chwili mamy taką sytuację, że (jest) pełniący obowiązki pan Łopiński i jeszcze jest neoprezes bądź prezes dubler pan Michał Adamczyk. Sytuacja jest nieco kuriozalna, groteskowa, a w dużej mierze żenująca" - dodał.