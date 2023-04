"Złożymy szybko wniosek (do KE – przyp. red.) z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne" - poinformował Mateusz Morawiecki, odnosząc się do towarów rolnych z Ukrainy. Premier nie powiedział jednak jak zachowa się Polska w brukselskim głosowaniu w sprawie przedłużenia do czerwca przyszłego roku bezcłowego handlu z Ukrainą.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej na terenie KPRM w Warszawie. / Rafał Guz / PAP/EPA Dzisiaj ambasadorowie krajów członkowskich UE mają głosować w sprawie przedłużenia do czerwca przyszłego roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązujące unijne rozporządzenie - w sprawie zniesienie taryf celnych w handlu z Ukrainą - wygasa 5 czerwca. Głosowanie ma odbyć się w czasie, kiedy Polska, Węgry, Bułgaria i Słowacja blokują jednostronnie import rolny z Ukrainy. Przeczytaj więcej na ten temat: UE chce przedłużyć bezcłowy handel z Ukrainą. Co na to Polska? Premier zapowiedział rano, że Polska złoży bardzo szybko wniosek o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, takich jak np. drób, jajka, artykuły mleczne. Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizację rynku polskiego na przyszłość - powiedział. Mateusz Morawiecki powiedział, że w Brukseli toczy się dyskusja również jeśli chodzi o oleje. Tutaj nasi partnerzy z krajów graniczących z Ukrainą zaproponowali ten produkt - to nie była nasza propozycja - powiedział. Zdaniem Morawieckiego "jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku". To znaczy przełożenia tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie - wyjaśnił premier na konferencji prasowej. Jak dodał, "wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie - o to nam chodziło od samego początku". Sprawdź, co jeszcze dzieje się w polityce: Grodzki: Joe Biden zjadł zęby na polityce

