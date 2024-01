Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że ogłoszono nabór na członków zespołu do spraw dzieci. Będzie on analizował różne zdarzenia, które spowodowały krzywdę dzieci i na ich bazie będzie wyciągał wnioski, jak naprawiać sprawy systemowo.​

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / Albert Zawada / PAP

Minister sprawiedliwości spotkał się we wtorek z wiceminister sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz i rzeczniczką praw dziecka Moniką Horną-Cieślak. Na wspólnej konferencji prasowej Adam Bodnar poinformował, że rozmowy dotyczyły ochrony praw dzieci.

Jesteśmy w szczególnej sytuacji, ponieważ wysiłkiem parlamentu poprzedniej kadencji, także dzięki osobistemu zaangażowaniu pani rzeczniczki (Moniki Horny-Cieślak - przyp. red.) doszło do uchwalenia tzw. ustawy Kamilka. Ta ustawa przewiduje cały szereg rozwiązań prawnych, ale zwłaszcza ta ustawa prowadzi do nałożenia określonych, konkretnych obowiązków na Ministerstwo Sprawiedliwości - zaznaczył.

Wskazał, że na podstawie ustawy został utworzony zespół do spraw dzieci, który ma koordynować politykę dotyczącą walki z przemocą wobec najmłodszych. Koordynatorką tego zespołu jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Bardzo ważne jest to, że na gruncie tej ustawy trzeba powołać siedmioosobowy zespół ekspertów, który będzie wyjaśniał różne, trudne przypadki. Taki zespół będzie analizował rożne zdarzenia, które powodowały krzywdę dzieci i na bazie tych zdarzeń będzie wyciągał wnioski, jak naprawiać systemowo sprawy, ale także, w jaki sposób prowadzić do osiągnięcia pełnej odpowiedzialności za to, co się zdarzyło - powiedział szef MS.

Adam Bodnar ogłosił nabór na członków zespołu. Dla mnie jest wielką satysfakcją, że mogę ogłosić nabór na członków tego zespołu. Dzisiaj właśnie ogłosiliśmy, że ten siedmioosobowy zespół będzie składał z ekspertów różnych specjalności (...). Zależy nam na tym, żeby ten wybór był maksymalnie transparentny, żeby zgłaszały się najlepsze osoby w kraju - podkreślił.

"Ustawa Kamilka" - co to?

Przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwanej "ustawą Kamilka", weszły w życie w sierpniu 2023 roku. Nowe przepisy m.in. obligują sędziów, którzy orzekają w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego do udziału w specjalistycznych szkoleniach. Ustawa daje też podstawę do powołania przez ministra sprawiedliwości Zespołu ds. Ochrony Małoletnich, w którego skład będą wchodzić m.in. przedstawiciele instytucji rządowych (m.in. Krajowej Rady Kuratorów), środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Zmiany zakładają m.in. wdrożenie procedury tzw. Serious Case Review. Chodzi o obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych.