Pan Adrian Zandberg nie chce jednej listy, głosi to oficjalnie i pilnie pracuje, by porozumienia na opozycji nie było. Zdecydowanie odcinam się od takiego stanowiska, bo dziś walka toczy się o coś więcej a rozbita opozycja, to wygrana PiS-u, nie wolno na to pozwolić - pisała.

Karolina Pawliczak jest wiceprzewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2014-2018 była wiceprezydent Kalisza. Do Sejmu dostała się po raz pierwszy z list Lewicy w 2019 roku. Zobacz również: Trela: Największe referendum ws. aborcji odbyło się jesienią 2020 roku