Podczas rozmowy z dziennikarzami po uroczystości szef MON podkreślił, że V Korpus to "ważna jednostka wojskowa - dlatego, że z wysuniętego elementu dowództwa V Korpusu US Army w Poznaniu dowodzone są siły amerykańskie na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Jesteśmy dumni z tego, że polski generał jest zastępcą dowódcy V Korpusu - dodał.

Jak wskazał Błaszczak, zadania, które stoją przed zastępcą dowódcy V Korpusu to przede wszystkim "świadomość sytuacyjna dla wojsk amerykańskich na wschodniej flance, dostarczana przez polskiego dowódcę". Ale także w przypadku Wojska Polskiego - wprowadzanie do niego czołgów Abrams, bo to właśnie program Abrams Academy rozpoczął się od współpracy z gen.(Johnem) Kolasheskim, dowódcą V Korpusu - mówił Błaszczak, przypominając, że do końca tego roku do Polski ma trafić batalion abramsów dla polskiego wojska.