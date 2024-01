Choć oczywiście informacja o odblokowaniu środków jest cenna, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej mówi o relatywnie bardzo niewielkich kwotach.

We wtorek w Sejmie wiceminister finansów Hanna Majszczyk powiedziała, że zgodnie z przewidywaniami, z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do Polski trafi ok. 77 mld zł. "Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej" - mówiła.

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Z pierwszego wniosku o płatność nasz kraj otrzyma blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.

MFiPR informowało, że ocena pierwszego wniosku o płatność przez Komisję Europejską będzie trwała ok. 2,5 miesiąca, a procedura opiniowania przez komitety Komisji - ok. jednego miesiąca. "Wypłaty środków z pierwszego wniosku o płatność z KPO można spodziewać się w kwietniu 2024 r." - przekazał resort.

Jak informował resort funduszy, środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO zostaną przeznaczone m.in. na ułatwienia prawne dla firm, zwiększenie innowacyjności i cyfryzację przedsiębiorstw, ułatwienia dla studentów kierunków medycznych, efektywniejsze zarządzanie finasowaniem programu Maluch Plus, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też na wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej.