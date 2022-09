Kontynuacja prac nad ustawami o wsparciu dla odbiorców ciepła, powrót polityków PiS do objazdu kraju i afrykańska wizyta prezydenta Andrzeja Dudy - tak pokrótce wygląda polityczny plan nadchodzącego tygodnia.

Senatorowie na sali obrad Senatu w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Supernak / PAP

Rozpoczęty wczoraj przez prezesa partii powrót polityków PiS do przerwanego przed miesiącem objazdu kraju premier będzie kontynuował już jutro na Podlasiu.

Do Warszawy wracają za to senatorowie, którzy w środę zaczynają posiedzenie poświęcone ustawom przyjętym pilnie przez Sejm. Chodzi o poprawienie ustawy o dopłatach do węgla, wprowadzenie ich także dla paliw niewęglowych, ale też przekazanie prawie 14 miliardów złotych samorządom i wsparcie dla przedsiębiorców działających nad Odrą.

W sprawie Odry Senat ma też przyjąć uchwałę, wzywającą do pilnego pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które w sprawie katastrofy ekologicznej nie podjęły należytych działań w ramach swoich obowiązków.

Tymczasem prezydent Duda już w poniedziałek leci do Afryki. Odwiedzając Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej i Nigerię ma zabiegać o dostęp na polski rynek tamtejszego gazu ziemnego.

Tyle o przyszłym tygodniu wiemy na pewno, ale trzeba się też liczyć z niespodziankami, zwłaszcza w polityce.