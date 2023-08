Działaczka znana z popularnego w internecie nagrania z prezesem Narodowego Banku Polskiego ma być kandydatką Agrounii na wspólnych listach z Koalicją Obywatelską – ustalili dziennikarze RMF FM. Michał Kołodziejczak negocjuje z PO umieszczenie jej na listach, razem z innymi działaczami Agrounii.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński / Radek Pietruszka / PAP

Evelina Visnewska urodziła się w polskiej rodzinie na Litwie. Ma polskie obywatelstwo. Od 30 lat mieszka w Polsce, prowadząc restauracje w Gdyni i Sopocie. Głośno stało się o niej w połowie lipca zeszłego roku, gdy na sopockim molo nagrała z ukrycia rozmowę z prezesem Narodowego Banku Polskiego.

"Traktat sopocki" Adama Glapińskiego

Żaliła się wtedy Adamowi Glapińskiemu na wysoką inflację i drogie kredyty.

Nagranie stało się głośnie głównie dlatego, że pierwszy raz - tak jednoznacznie - Adam Glapiński omówił plany Rady Polityki Pieniężnej.

Obiecał wtedy, że czeka nas jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych i koniec. Ku zaskoczeniu wielu analityków - ten scenariusz się zmaterializował. Internauci i ekonomiści żartobliwie nazwali to "traktatem sopockim".

Co ciekawe, na nagraniu sprzed roku, Adam Glapiński zapowiedział także, że pod koniec 2023 roku można spodziewać się pierwszych obniżek stóp procentowych. Wiele wskazuje na to, że i to stanie się faktem. Może nawet już we wrześniu lub październiku, czyli przed wyborami.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Agrounia negocjuje, żeby Visnewska otrzymała wysokie miejsce na gdyńskiej liście Koalicji Obywatelskiej.