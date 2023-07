Kto będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich? "Mamy kilka nazwisk, jeszcze jest trochę czasu" - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że nie zamierza być premierem po wyborach. Mówił też o świadczeniu 800 plus: "W przyszłości ta suma zapewne znowu będzie podwyższona".

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Jesienią tego roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. W 2025 roku czekają nas wybory prezydenckie.

W 2025 roku Andrzej Duda zakończy drugą kadencję w fotelu prezydenta. Mamy kilka nazwisk, myślimy o tym, jeszcze jest trochę czasu - powiedział Kaczyński, pytany o to, kto będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich.

Musimy to wszystko robić ostrożnie, ponieważ jest też tak, że ktoś ma dobry wynik sondażowy, ale później okazuje się, że ten wynik realny nie jest taki dobry. Doświadczenie wskazuje na to, że trzeba proponować kandydata dość blisko wyborów - wskazał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Pytany, czy Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem na prezydenta, Jarosław Kaczyński odparł, że "Morawiecki dobrze sprawdza się w swojej roli, czyli funkcji premiera".

Żadnych decyzji, nawet zupełnie wstępnych, co do wyborów prezydenckich i kandydatów jeszcze nie ma - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński: Nie chcę być premierem

Już w tym roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Moja obecność w rządzie jest przejściowa. Po wyborach, wierzę, że wygranych, nie mam zamiaru kontynuować swojej pracy w rządzie - zadeklarował Kaczyński.

Poinformował, że jest gotowy projekt nowego podziału zadań i kompetencji w rządzie, zastrzegł jednocześnie, że nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony.

Przedmiotem moich działań jest szeroko rozumiana kwestia bezpieczeństwa. Poza tym zajmuję się szeregiem innych spraw, które do mnie napływają - wskazał.

Pytany, czy po ewentualnych wygranych wyborach chciałby zostać premierem, prezes PiS odparł: "nie chcę być premierem, tego nie biorę pod uwagę".

Kaczyński o 800 plus: Ta suma zapewne znowu będzie podwyższona

Od stycznia przyszłego roku świadczenie 500 plus zostanie podwyższone do 800 zł na dziecko. Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku - skomentował Kaczyński.

Ta podwyżka była konieczna. Tam gdzie jest jedno dziecko, to 500 plus może odgrywać ważną rolę, a w rodzinie gdzie jest więcej dzieci jeszcze większą. W przyszłości ta suma zapewne znowu będzie podwyższona - podkreślił wicepremier.