Polskie władze nie przekonały na razie Brukseli w sprawie alternatyw dla oskładkowania umów śmieciowych - dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Opóźni się więc wypłata ponad 7 mld euro z KPO. W najbliższych dniach trafi jednak do Polski 9,4 mld z wniosku złożonego w marcu.

/ Shutterstock

Wypłata z wniosku opiewającego na 7,3 mld euro, który Warszawa ma złożyć pod koniec miesiąca, będzie opóźniona o kilka miesięcy.

Opóźnienie wiąże się z niewykonaniem przez Polskę zobowiązania dotyczącego oskładkowania tzw. umów śmieciowych oraz innych bardziej technicznych niedociągnięć - o czym jako pierwsza informuje brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Oznacza to konieczność renegocjacji KPO - prawdopodobnie w styczniu. Normalnie wypłata powinna nastąpić na początku kwietnia przyszłego roku, gdyż KE ma na jego ocenę dwa miesiące a Rada UE miesiąc.

Jednak w związku z rewizją KPO wypłata przesunie się na drugą połowę przyszłego roku. Jak usłyszała dziennikarka RMF FM, proponowane obecnie przez Warszawę alternatywne rozwiązania dla oskładkowania umów śmieciowych nie są przekonujące dla Brukseli.

Nie ma dojrzałej propozycji w tej sprawie - usłyszała dziennikarka RMF FM. A Polska musi zaproponować takie rozwiązanie, które poprawi sytuację na rynku pracy osób zatrudnionych na śmieciówkach, jeżeli chce otrzymać pełną pulę pieniędzy. Negocjacje mogą być dodatkowo trudne ze względu na rozkręcającą się w Polsce kampanię wyborczą. Bo ozusowanie umów śmieciowych nie jest popularne, gdyż wiąże się z mniejszymi wypłatami na rękę dla pracowników i obciążeniami dla pracodawców.

Na tym nie koniec problemów. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała także drugą, głębszą rewizję KPO. A to oznacza możliwe kolejne opóźnienie. Te renegocjacje KPO będą dotyczyć jeszcze większych kwestii - nie tylko reform, ale także inwestycji, których nie uda się zrealizować na czas.

Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon ustaliła, że jedną ze spraw, którą będą chciały renegocjować polskie władze, będzie wdrażanie reformy planowania przestrzennego. To reforma, która ma zapobiec chaosowi przestrzennemu i ułatwić zarządzanie inwestycjami. Zgodnie ze zobowiązaniami zapisanymi w KPO co najmniej 80 proc. polskich gmin ma przygotować plany ogólne zagospodarowania przestrzennego do 2026 roku.

Polskie władze będą chciały obniżyć odsetek gmin, które będą musiały w 2026 roku mieć gotowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego. Starania o obniżenie tego wskaźnika wynikają stad, że jest to zbyt duży wysiłek dla wielu gmin.