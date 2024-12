Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że zrezygnuje z dalszego przywództwa w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Zapowiedziała udzielenie poparcia byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. "Mamy misję do wykonania: sprawić, by Europa stała się ziemią kultury i chrześcijańskich wartości, ziemią dla rodzin, ziemią normalności" - mówił w Rzymie były polski premier.

Mateusz Morawiecki oraz premier Włoch Giorgia Meloni podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu polityków w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w lipcu 2023 r. / PAP

W niedzielnym wystąpieniu podczas festynu partii Bracia Włosi w Rzymie liderka tego ugrupowania i szefowa włoskiego rządu oświadczyła: Uważam, że wykonałam swoje zadanie i chcę ogłosić, że ustąpię ze stanowiska przewodniczącej partii Europejskich Konserwatystów i reformatorów - rodziny zasługującej na to, by mieć (takiego) przewodniczącego, który może się nią w pełni zająć.

Będziemy przyjmować kandydatury. Zakładam, że wśród tych, którzy będą kandydować znajdzie się także mój przyjaciel Mateusz Morawiecki - dodała Giorgia Meloni.

W reakcji na brawa na te słowa oznajmiła, zwracając się do Morawieckiego: Ten aplauz potwierdza, że poprzemy cię w tej batalii, którą prowadzisz także dla nas.

Meloni sprawowała funkcję przewodniczącej EKR od 2020 roku.

Morawiecki przywołuje Dantego

Wcześniej Morawiecki wygłosił przemówienie podczas festynu partii Meloni, noszącego nazwę Festa Atreju. Przywołał "Boską komedię" Dantego i stwierdził: Dzisiaj także Europa wydaje się stać przed piekłem, a droga zdaje się być zgubiona. Trudna droga jest przed nami, ale razem dojdziemy do raju.

Jako misję wskazał, przywołując hasło Donalda Trumpa, by "uczynić Europę znów wielką".

Mówił, że potrzebni są "silni i odważni przywódcy, by nas poprowadzili - tacy jak Giorgia Meloni, by rozpocząć nową podróż i odkryć na nowo wielkość Europy, która jest sercem świata".

To tu urodziły się najwspanialsze idee: od Arystotelesa po świętego Tomasza, Kolumba, Kopernika, Galileusza, Leonarda da Vinci. Mamy wspaniałą przeszłość i musimy mieć wspaniałą przyszłość - oświadczył Morawiecki. Tylko Europa z odpornym przemysłem, wojskiem i tętniącą życiem gospodarką będzie mogła stać się liderem współczesnego świata - podkreślił.

"Utrzymajmy się przy piłce"

Kolejną część jego wystąpienia zajęły porównania do futbolu, ukochanej dyscypliny sportowej Włochów.

Wy, Włosi, macie wielu wspaniałych piłkarzy. Ja lubię Andreę Pirlo za jego klasę, przywództwo. Kiedyś powiedział: "Jedyny moment, kiedy straciłem piłkę, to ten, kiedy ją podawałem". To właśnie musimy zrobić my, konserwatyści z EKR. Idziemy naprzód po zwycięstwo. Utrzymajmy się przy piłce. Mamy misję do wykonania: sprawić, by Europa stała się ziemią kultury i chrześcijańskich wartości, ziemią dla rodzin, ziemią normalności - powiedział były polski premier.

Europejska prawica

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (European Conservatives and Reformists Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej m.in. PiS, Bracia Włosi, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna czy Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska.