Prezes PiS Jarosław Kaczyński przerywa podróż po Polsce. W ten weekend spotkań nie będzie, choć je planowano - informuje Gazeta.pl. Osoby z otoczenia Kaczyńskiego informują, że środek wakacji to kiepski termin na objazd.

Jarosław Kaczyński / Tomasz Wojtasik / PAP

Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. To nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda - mówił w czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii.

Podkreślał, że razem z premierem Mateuszem Morawieckim planują pojawić się w wielu miejscach kraju. Ruszymy w tę drogę z tą opowieścią, którą tutaj starałem się państwu przedstawić i z bardzo wieloma jeszcze faktami - zapowiadał wówczas Kaczyński.

Teraz - jak ustaliła Gazeta.pl - Kaczyński ma przerwać objazd po kraju. To - jak podaje portal - istotna zmiana planów, bo do tej pory scenariusz w PiS był taki: prezes jeździ po Polsce aż do swojego urlopu, a na urlop miał się udać po ostatnim w wakacje posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia. Jednak nastąpiła zmiana planów - usłyszeli dziennikarze w otoczeniu Kaczyńskiego. Wyjazdowych spotkań prezesa w wakacje już nie będzie.

Kaczyński na trasę ma wrócić we wrześniu - po sierpniowym urlopie.

Powód, który jest wskazywany w otoczeniu prezesa, to środek wakacji, czyli niezbyt dobry czas na objazd Polski.

Protesty i pomyłki

Portal przypomina także, że niektórym wizytom Kaczyńskiego towarzyszyły protesty oraz agresywne zachowania demonstrantów. Na przykład w Gnieźnie samochód prezesa PiS został z kolei obrzucony jajkami.

Przypomniano także wpadki prezesa, do których dochodziło na spotkaniach. Na przykład pomylił posła Krzysztofa Brejzę z Łukaszem Mejzą, a Inowrocław z Włocławkiem.