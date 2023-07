Przedstawiciele Lewicy już zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w spotkaniu.

Jak zaznaczył Krzysztof Gawkowski, w ocenie Lewicy kwestie dotyczące relokacji migrantów w Europie to obecnie temat zastępczy i "temat, który w ogóle teraz nie istnieje". Polityk zapowiedział, że w czwartek Lewica przedstawi na konferencji prasowej swoje rekomendacje w sprawie tego, jak "działać, myśleć i mówić o polityce dotyczącej migrantów i uchodźców".

Spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na czwartek o godz. 11.00 w KPRM. Udział zadeklarował m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Co ciekawe, w spotkaniu nie wezmą udziału politycy Polski 2050, czyli koalicjanci PSL, którzy określili jutrzejsze rozmowy jako "bezprzedmiotowe"

KE przekonuje, że mechanizm relokacji nie jest obowiązkowy. Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność - oświadczyła unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.