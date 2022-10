Paweł Kukiz potwierdził, że od początku środowego posiedzenia Sejmu zawiesza głosowanie razem z PiS. Lider Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia podkreślił, że jeśli chodzi o dobre ustawy, które będzie popierała również opozycja, będzie głosował "za".

Paweł Kukiz (z lewej) i Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

Kukiz został zapytany przez PAP o deklarację, że od pierwszego posiedzenia Sejmu w październiku nie będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością do czasu, kiedy nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju. Pierwsze posiedzenie Izby Niższej rozpoczyna się w środę.

Od tego posiedzenia Sejmu zawieszam głosowanie z PiS do momentu uchwalenia sędziów pokoju - zadeklarował lider Kukiz'15. Jeżeli będą takie głosowania, które będą popierane także przez całą opozycję, to wiadomo, że nie będę robił absolutnie na przekór - dodał. W tych zasadniczych głosowaniach, gdzie PiS zależy na naszych głosach, bo reszta parlamentarzystów nie chce za tym głosować, to ja również nie będę głosować, bo nie ma jeszcze uchwalonych sędziów pokoju - wskazał.

Co z sędziami pokoju?

Kukiz przypomniał, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość wywiązywało się ze wszystkich zobowiązań, a dzięki zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego udało się uchwalić m.in. ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju; obecnie zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja. Projekt ustawy dotyczący sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Kukiz czeka na ruch PiS

Pod koniec września prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że niebawem parlament będzie pracował nad reformą wymiaru sprawiedliwości i wprowadzeniem sądów pokoju. Odnosząc się do tych słów Kaczyńskiego Kukiz mówił, że projekt ustawy dotyczący sędziów pokoju musi być uchwalony do pierwszego posiedzenia Sejmu w październiku. Jeśli w harmonogramie nie będzie tej ustawy, to nie będę głosował z PiS - zapowiedział wówczas poseł.

W minioną sobotę w Koszalinie Kaczyński powiedział, że w kwestii sądów pokoju są ogromne kłopoty o charakterze legislacyjnym; ja to popieram ze względu na umowę z Pawłem Kukizem, ale mam pewne wątpliwości. Przygotowywana jest potrzebna do tego zmiana spłaszczająca strukturę sądów powszechnych - mówił.