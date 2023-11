"To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który wynika z konstytucji i wtedy pan premier przedstawi expose, czyli poniedziałek za dwa tygodnie" - powiedział o terminie wygłoszenia expose przez Mateusza Morawieckiego w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. W poniedziałek nowy rząd został zaprzysiężony.

Powołany na stanowisko premiera Mateusz Morawiecki podczas uroczystości powołania i zaprzysiężenia Rady Ministrów / Paweł Supernak / PAP

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek.

O expose

Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polsat News przekazał, że prawdopodobny termin expose premiera Mateusza Morawieckiego to poniedziałek, 11 grudnia.

To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który wynika z konstytucji i wtedy pan premier przedstawi expose czyli poniedziałek za dwa tygodnie - powiedział rzecznik rządu pytany o datę wygłoszenia przez premiera expose.

Dopytywany, czy chodzi o datę 11 grudnia powiedział, że zapewne tak. Jest to jednak jeszcze do ustalenia z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Morawiecki chce rozmawiać z Hołownią o "dekalogu polskich spraw"

Müller stwierdził, że rząd zaprezentowany przez Mateusza Morawieckiego ma pełne kompetencje, również od "przedstawiania ustaw i z tego będziemy korzystać".

Mam nadzieję, że marszałek Hołownia spotka się z premierem, żeby porozmawiać chociażby o omówieniu ustaw, które rząd przedstawił i które przedstawi jeszcze w ciągu dwóch tygodni - zdradził.

Wspomniane ustawy mają wynikać z "dekalogu polskich spraw", które wcześniej przedstawił Morawiecki. Np. emerytury stażowe, które są już praktycznie gotowe, kwestie dotyczące dodatkowych urlopów itd. - mówił.

Rzecznik rządu był też pytany, kiedy dojdzie do spotkania premiera Morawieckiego z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Przekazał, że nie ma o tym konkretnej informacji, ale wtorkowe i środowe posiedzenie Sejmu to okazja, by się spotkać.

Skład nowego rządu

W poniedziałek Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał prezesa Rady Ministrów oraz Radę Ministrów. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że - zgodnie z zapowiedzią - w skład nowego rządu wchodzą eksperci, zarówno osoby, które do tej pory nie pełniły funkcji politycznych, jak i politycy specjalizujący w swoich obszarach".

Jak dodawał, ponad połowę nowej Rady Ministrów stanowią kobiety.

Kilka stanowisk - w porównaniu z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego - zostało utrzymanych.

Oto skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego: