Jeżeli Jarosław Kaczyński wystartuje z Kielc, to Zbigniew Ziobro przeniesie się do Rzeszowa - to jedno z ustaleń z nocnego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. O godz. 13.30 w czwartek partia rządząca ma zaprezentować swoje "jedynki" na listach wyborczych do Sejmu.

Jarosław Kaczyński / Radek Piertuszka / PAP Jak informuje dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, z nieoficjalnych ustaleń po obradach Komitetu Politycznego PiS wynika, że prezes partii Jarosław Kaczyński wystartuje w wyborach 15 października z pierwszego miejsca listy w Kielcach. Skoro Kaczyński zostaje "jedynką" w Kielcach, to miejsca na czele listy w tym okręgu musiał mu ustąpić Zbigniew Ziobro - informuje Mariusz Piekarski. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, lider Suwerennej Polski dostał propozycję startu z Chełma, ale wybrał Rzeszów i w tym mieście będzie jedynką koalicji w wyborach do Sejmu. Takie ustalenie obowiązywało ok. 3 w nocy, kiedy Komitet Polityczny PiS kończył obrady - zaznacza dziennikarz RMF FM. Z Chełma ma natomiast wystartować Mariusz Kamiński. Szef MSWiA startował dotąd z Warszawy, ale po opuszczeniu Warszawy przez Jarosława Kaczyńskiego nie ma gwarancji, że lista warszawska gwarantuje PiS mandaty z dalszych miejsc - dodaje reporter RMF FM. Jak przypomina, to prezes PiS dawał partii ponad 200 tys. głosów ze stolicy. Teraz liderem listy w Warszawie ma być mało tu znany wicepremier Piotr Gliński. To oznacza - uzupełnia Mariusz Piekarski - że premier Mateusz Morawiecki wybronił się przed startem z Warszawy, do czego był namawiany. Morawiecki pozostaje jedynką PiS w Katowicach. Z Chełma do Białegostoku przenosi się Jacek Sasin. "Jedynką" z Bydgoszczy ma być Paweł Szrot, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Z list PiS wystartuje także prawdopodobnie Paweł Kukiz, który ma się ubiegać o mandat poselski z Opola. Zgodnie z zapowiedziami oficjalne ogłoszenie "jedynek" PiS powinno nastąpić w czwartek o godz. 13.30 w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Zobacz również: Kosiniak-Kamysz: Embargo na ukraińskie produkty rolne powinno być rozszerzone

