"Prognozy są pesymistyczne. Rosja zyskuje przewagę, zdobywa kolejne miasta, jest w ofensywie. Ukraińcy się bronią, nie mają wsparcia jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, o amunicję. Zachód jest podzielony (w sprawie wsparcia dla Kijowa – przyp. red.). Sytuacja jest bardzo trudna dla Ukrainy" – mówił o tym, co dzieje się na froncie w Ukrainie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Ja uważam, że Putin jest w natarciu, osiąga sukcesy militarne. Teraz będzie miał wybory prezydenckie, będzie prowadził ofensywę i uważam, że może poczynić duże postępy w najbliższym czasie. Także sytuacja jest bardzo trudna dla Ukrainy. To jest pesymistyczna prognoza, ale tak to wynika też z różnicy potencjału między tymi dwoma państwami - podkreślał.

Jacek Czaputowicz dodał, że Ukraina potrzebuje przede wszystkim wsparcia militarnego i finansowego. A widzimy, że nie ma woli wspierania Ukrainy czy ponoszenia kosztów przez ważne grupy społeczne. Tu dobrym przykładem jest Polska. Przecież my blokujemy zachodnią granicę Ukrainy, uniemożliwiamy jej eksport, zdobycie środków na kontynuowanie walki. Jeszcze ten protest jest popierany przez społeczność polską - rolnicy są wspierani przez Polaków. A co dopiero mówić takich państwach jak Ameryka, gdzie Ukraina jest daleko - stwierdził.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa także o czwartkową wypowiedź Jurija Felsztinskiego w RMF FM. Rosyjski historyk wyraził pogląd, iż wojnę tę można zakończyć w ciągu dwóch tygodni, pod warunkiem jednak, że Zachód dostarczy Ukrainie wszystkiego, czego jej trzeba. Trzeba dostarczyć Ukrainie całe niezbędne dla nich uzbrojenie i pozwolić uderzać w terytorium Federacji Rosyjskiej, włączając w to Moskwę. Dlatego, że Rosja to kraj jednego miasta. To ogromny kraj, potęga nuklearna, ale to nadal kraj jednego miasta - wskazywał Felsztinski.

Mnie się wydaje, że to jest niezła diagnoza, z jednym zastrzeżeniem - kompletnie nierealna. Nikt z Zachodu nie będzie ryzykował konfliktu na globalną skalę, nie umożliwi Ukraińcom atakowania celów w Moskwie, dlatego, że się boi o własne bezpieczeństwo. Ani USA, ani państwa Europy zachodniej na to się nie zdecydują. Kilka dni temu Bundestag decydował kwestię udostępnienia pocisków średniego zasięgu Taurus Ukrainie, do 500 km. Nie ma na to zgody. Czyli Zachód nie jest przygotowany na to, żeby wspierać dalej Ukrainę. Rok temu UE podjęła decyzję, że dostarczy w ciągu roku milion pocisków artyleryjskich, nie dostarczyła nawet połowy z tego. Czyli tutaj nie ma tego wsparcia - mówił Czaputowicz.

Każdy myśli o swoich wewnętrznych sprawach, a nie będzie się poświęcał dla innych państw. Tak jak my to robimy. Nie patrzmy na Zachód, popatrzmy też na to, co się u nas dzieje - mówił.

"My jesteśmy dla Ukrainy oknem na świat"

Krzysztof Ziemiec podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę jak tylko może. W taki sam sposób i inni wspierają. Unia dużo mówi, że robi i generalnie mówi, ale z tym czy robi - to jest inna sprawa. Przecież pamiętamy wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że my już nowej broni nie będziemy dostarczać Ukrainie. A teraz blokujemy drogi, rozsypujemy zboże. Widzimy jak na to Ukraińcy reagują. Z ich perspektywy to, że tracą życie, że się bronią - jest ważne, a dla naszych rolników jest ważne to, że spadają ceny. My jesteśmy dla Ukrainy oknem na świat - zachodnią granicą - mówił gość RMF FM.

Czaputowicz jest zdania, że świat jest już zmęczony wojną w Ukrainie i chce doprowadzić do kompromisu. Nie chcę go określać, jaki on będzie. Na pewno niekorzystny dla Ukrainy. Rosja ma teraz przewagę, zrobi wszystko, żeby posuwać się z wojskami w kierunku centralnej Ukrainy, żeby zapewnić sobie warunki jak najlepsze i tak to się prawdopodobnie skończy - mówił.

Według niego Rosja nie jest zainteresowana kompromisem. Rosja jest zainteresowana zwycięstwem. I będzie dalej walczyć, zdobywać terytoria, bo jest silniejsza. I tak logicznie się silniejsze państwo zachowuje. Na razie nie można mówić o kompromisie, bo na razie jest bardzo daleka droga do tego. Nie dlatego, że ktoś Ukrainę namawia do tego, tylko dlatego, że Rosja nie jest tym zainteresowana, bo wie, że później jej pozycja będzie silniejsza. I obawiam się, że te postępy mogą być dość szybkie. Nie jestem zdania, że ten konflikt będzie trwał latami. Być może te postępy Rosji będą szybsze, jeśli ta sytuacja się na froncie utrzyma tak jak teraz - zaznaczał.

"My rozsypujemy mienie cudze, należące do firm ukraińskich"

Prowadzący pytał także, jak Jacek Czaputowicz zdefiniuje obecne polsko-ukraińskie stosunki. U nas tak jak na świecie zwyciężają egoizmy różnych grup społecznych. Dla nas ważniejsze jest to, zwłaszcza dla rolników, żeby ich produkty dobrze się sprzedawały w UE - odpowiadał. Mnie się wydaje, że jest to naturalne, dlatego jestem pesymistą. Wszyscy tak reagują, dlatego z perspektywy Putina jest to ważny, duży atut, że Polska realizuje te swoje interesy, że Ukraina nie może się przedostać przez granicę z Polską, która jest dla niej granicą z NATO i z UE - mówił.

Krzystof Ziemiec dopytywał także o ocenę zachowania premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że na razie do spotkania polskiego i ukraińskiego rządu na granicy nie dojdzie. Jeszcze będąc w Kijowie ustaliłem, że 28 marca w Warszawie odbędzie się spotkanie rządów Polski i Ukrainy - poinformował Donald Tusk.

Myślę, że premier Tusk racjonalnie działa. Najpierw trzeba ustalić jakieś warunki porozumienia, a dopiero później rządy mogą się spotykać - kontynuował gość RMF FM.

Czaputowicz pytany, czy to Ukraińcy eskalują konflikt, stwierdził, że "to my łamiemy prawo". My rozsypujemy mienie cudze, należące do firm ukraińskich, na torach. Ukraińcy postępują zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i dobrych stosunków - mówił.

Ukraińska żywność może być problemem nie tylko w Polsce - podkreślał Krzysztof Ziemiec. Absolutnie się zgadzam, ale z perspektywy Ukrainy - co to ma za znaczenie? Oni chcą, żeby ich tak traktować jak każde inne państwo - odpowiadał Jacek Czaputowicz.

Gość RMF FM był też pytany, czy sukces w polityce obustronnej jest jeszcze możliwy.

Liczę, że osiągniemy kompromis. Przede wszystkim w UE te zasady mają być takie, żeby było można wspierać rolników, że dokonamy pewnej rewizji Zielonego Ładu i że osiągniemy jakieś porozumienie z Ukrainą jeśli chodzi o eksport na tereny polski. Powinniśmy jednak przynajmniej - i to jest oczywiste - przepuszczać ich żywność przez nasze terytorium, jeśli ono jedzie tranzytem. Jest to dość trudne, są różnice interesów, ale musimy sobie też zdawać sprawę, na czym one polegają. Nie możemy z jednej strony mówić: tutaj mamy rację, blokujemy granicę, a z drugiej strony, że Ukraina wygra. Ona nie wygra, jeżeli wszyscy będą się tak zachowywać. Nie ma żadnej możliwości - podkreślił.